La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República, desmanteló un narcolaboratorio ubicado en Petatlán, Guerrero, el cual estaría vinculado al cuñado de El Chapo Guzmán.

De acuerdo con Omar García Harfuch, en el laboratorio clandestino se producían drogas sintéticas, quizá bajo las órdenes de Inés Omar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Con base con información publicada en El Sol de México, autoridades descubrieron el narcolaboratorio durante recorridos terrestres.

Agente navales dieron con cuatro inmuebles que servían como bodegas y campamentos para la producción de drogas. En el lugar había 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

El operativo representa una afectación económica de 30 millones de pesos para el grupo criminal.

Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará las carpetas de investigación correspondientes.

En tanto que Omar García Harfuch, de 43 años de edad, se mostró satisfecho con los resultados:

“Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles“, indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Omar García Harfuch

En Guerrero, en acciones encabezadas por @SEMAR_mx con @FGRMexico se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

Vinculan a cuñado de El Chapo Guzmán con narcolaboratorio de Guerrero

Mediante la red social X, el periodista de nota roja Carlos Jiménez, informó que durante las primeras investigaciones se descubrió que el narcolaboratorio está ligado al cuñado de El Chapo Guzmán, de 68 años de edad.

“Descubrieron que era de Inés Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel. El tipo ayudó al Chapo en su última fuga” Carlos Jiménez

Vinculan a cuñado de El Chapo Guzmán con narcolaboratorio de Guerrero (@c4jimenez / X)

Inés Omar Coronel Aispuro es un narcotraficante mexicano, hermano mayor de Emma Coronel Aispuro, de 36 años de edad.

El cuñado de El Chapo, a quien también se le conoce como ‘El coronel’, es integrante del Cártel del Pacífico, facción Chapitos.

Aseguran que fue él quien ayudó a ‘El Chapo’ a darse a la fuga, por segunda ocasión, del altiplano.