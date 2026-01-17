Roberto Nájera Gutiérrez, alias “Kunfu Panda” o “La Gallina”, señalado como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, negó los cargos por narcotráfico en su contra en un tribunal de Estados Unidos.

Esto luego de que autoridades mexicanas confirmara la extradición de Roberto Nájera Gutiérrez a Estados Unidos, a solicitud del Tribunal del Distrito Norte de Georgia.

Roberto Nájera Gutiérrez es acusado de conspirar para traficar droga del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos

Roberto Nájera Gutiérrez, alias “Kunfu Panda” o “La Gallina”, se declaró inocente por narcotráfico ante un juez en el Tribunal del Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses indicaron que “La Gallina” enfrenta un cargo federal por conspiración por fabricar y distribuir cocaína hacia Estados Unidos.

Precisaron que, como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa, fue el encargado de trasladar y distribuir grandes volúmenes de cocaína desde Colombia y Ecuador, a Centroamérica, México y diversas ciudades de Estados Unidos como Georgia, Florida, Nueva York, California e Illinois.

Además, Roberto Nájera Gutiérrez se habría desempeñado como operador, pues el dinero que recaudaba de la venta de droga era distribuido a cuentas bancarias administradas por el Cártel de Sinaloa que servían para financiar a la organización.

Esto toda vez que bajo la administración de Donald Trump, considera organización terrorista al Cártel de Sinaloa, por lo que la acusación contra “Kunfu Panda” o “La Gallina” se agravó.

Roberto Nájera Gutiérrez permanecerá en una prisión federal de Estados Unidos, acusado formalmente por la DEA de narcotráfico.