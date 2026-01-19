El papel de Iván Valerio Sainz Salazar, ‘El Mantecas’, dentro del Cártel de Sinaloa

Iván Valerio Sainz Salazar, identificado como “El Mantecas”, fue detenido el pasado domingo 28 de enero de 2026 durante un operativo militar en la ciudad de Badiraguato, Sinaloa.

De acuerdo con la información, Iván Valerio Sainz Salazar fungía un papel muy importante dentro del Cártel de Sinaloa, pues era el presunto operador de Ceferino Espinoza Angulo.

Detienen a Iván Valerio Sainz Salazar, “el Mantecas”; este era su papel dentro del Cártel de Sinaloa

Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano lograron detener a Iván Valerio Sainz Salazar, “El Mantecas”, ligado al Cártel de Sinaloa y al Cártel de los Beltrán Leyva.

Los reportes indican que Iván Valerio Sainz Salazar era un operador cercano a Iván Archivaldo “El Chapito” Guzmán y se le atribuyen funciones estratégicas dentro del Cártel de Sinaloa.

Iván Valerio Sainz Salazar, “El Mantecas”, habría tenido el papel de actuar como puente de comunicación o coordinación entre células locales y mandos de alto nivel, especialmente con “El Chapito”.

Asimismo, “El Mantecas” habría desempeñado funciones relacionadas con la logística y respuesta ante operativos de seguridad, basadas en comunicaciones interceptadas.

Por otro lado, Iván Valerio Sainz Salazar es señalado de ser operador de Ceferino Espinoza Angulo, alias “El 14”, quien dejó a los “El Chapito” para alinearse con la facción del Chapo Isidro.