Mediante comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó un mensaje referente a que Joaquín Guzmán López se declaró culpable.

El lunes 1 de diciembre de 2025, tras varios meses de especulación, el segundo hijo de El Chapo Guzmán se declaró culpable por crimen organizado y narcotráfico, tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

“Nos faltan dos”: Mensaje de Estados Unidos tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López

Fue el fiscal federal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, quien declaró “dos abajo, dos por delante”, referente a los cuatro hijos del Chapo Guzmán dedicados al narcotráfico; entre ellos, Joaquín Guzmán López.

Esto se dio en el mensaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la declaración de culpabilidad de Joaquin Guzmán López, en donde se menciona a sus hermanos:

Iván Archivaldo Guzmán

Jesús Alfredo Guzmán

Acusados de narcotráfico tanto en el Distrito Norte de Illinois como en el Distrito Sur de Nueva York, con una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su paradero para detenerlos.

Los chapitos (Especial )

Asimismo, destacan que además de Joaquín Guzmán López, su hermano Ovidio Guzmán también se declaró culpable en Illinois por los mismos cargos: asociación delictuosa y tráfico de drogas, a la espera de sentencia.

Estados Unidos celebra que Joaquín Guzmán López se declaró culpable

El mensaje de Estados Unidos se enfoca principalmente en celebrar que un segundo hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López se declaró culpable por narcotráfico tras asumir el liderazgo del Cártel de Sinaloa en 2016.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también mencionó que las condenas por los dos cargos que aceptó Joaquín Guzmán López conllevan una pena mínima de 10 años, y una máxima de cadena perpetua.

Sin embargo, no se ha fijado la fecha de su audiencia de sentencia, aunado a que la fiscalía de Estados Unidos tampoco ha dado a conocer la pena que solicitarán a la corte de Illinois.

Tal como declaró la fiscalía de Estados Unidos en la audiencia de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, las autoridades se deslindaron de su detención y sólo celebraron su trabajo en la declaración.