A poco de que Omar García Harfuch informara sobre el narcolaboratorio en Guerrero desmantelado, el nombre de Inés Omar Coronel Aispuro salió a relucir.

A Inés Omar Coronel Aispuro, quien es cuñado de El Chapo, se le liga con el laboratorio clandestino.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este narcotraficante mexicano.

¿Quién es Inés Omar Coronel Aispuro?

Inés Omar Coronel Aispuro, también conocido como ‘El Coronel’, es el hermano mayor de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera.

‘El Coronel’ y Emma Coronel tienen otros dos hermanos llamados: Édgar Coronel y Claudia Coronel.

Emma Coronel, pareja de El Chapo (Don Emmert / AFP)

¿Qué edad tiene Inés Omar Coronel Aispuro?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Inés Omar Coronel Aispuro; sin embargo, de acuerdo con diversos medios de comunicación, tendría aproximadamente 37 años de edad.

¿Quién es la esposa de Inés Omar Coronel Aispuro?

Se desconoce el estado civil de Inés Omar Coronel Aispuro.

¿Cuántos hijos tiene Inés Omar Coronel Aispuro?

No se sabe si Inés Omar Coronel Aispuro tiene descendencia.

¿Qué estudió Inés Omar Coronel Aispuro?

Se desconoce el grado de estudios de Inés Omar Coronel Aispuro.

Inés Omar Coronel Aispuro (@c4jimenez / X)

¿En qué ha trabajado Inés Omar Coronel Aispuro?

Inés Omar Coronel Aispuro es un narcotraficante; fue capturado junto a su padre, Inés Coronel Barrera, el 30 de abril de 2013 por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana con fines de comercio.

Fue sentenciado a 10 años y tres meses de cárcel y es integrante del Cártel del Pacífico, facción Los Chapitos.

Desmantelan narcolaboratorio vinculado al cuñado de El Chapo Guzmán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio ubicado en Petatlán, Guerrero.

Durante recorridos terrestres realizados por agentes navales de detectaron cuatro inmuebles que servían como bodegas y campamentos para la producción de drogas.

En el lugar había 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas, las cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Esto representa una afectación económica de 30 millones de pesos para el grupo criminal.

De acuerdo con el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, en las primeras investigaciones se descubrió que el narcolaboratorio pertenecía a Inés Omar Coronel Aispuro.

C4 muestra el INE de ‘El Coronel’; no obstante, no aclara si la credencial fue localizada en el lugar.