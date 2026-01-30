Emma Coronel- de 36 años de edad- inicia gestiones para terminar su libertad condicional en Estados Unidos.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel solicitó acabar anticipadamente su libertad condicional que obtuvo en septiembre 2023.

Revelan que Emma Coronel inició gestiones para terminar su libertad condicional en Estados Unidos

Se dio a conocer que Emma Coronel comenzó las gestiones para terminar antes su libertad condicional en Estados Unidos, la cual estaba prevista para concluir en 2027.

La solicitud fue realizada ante un tribunal federal de Washington, D.C., señalando que Emma Coronel ha mantenido un comportamiento ejemplar.

Además de que se ha enfocado “casi de forma exclusiva a sobresalir en su profesión como modelo e influencer”.

Emma Coronel, pareja de El Chapo (Don Emmert / AFP)

Según información revelada por el periodista Ángel Hernández, la defensa de Emma Coronel argumenta que la esposa de “El Chapo” ha pagado todas sus multas.

Las cuales incluyen un pago de una multa 26 millones 217 mil 650.74 pesos y otra de 5 mil 243.64 pesos.

Emma Coronel fue detenida en 2021 en el en el aeropuerto internacional de Dulles, Virginia.

Se le acusó en junio 2021 en una corte de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y colaborar en la fuga de El Chapo del penal de El Altiplano.

La sentencia a Emma Coronel incluía 36 meses de cárcel. Para septiembre 2023, la influencer había logrado la libertad condicional aunque debía cumplir 4 años más con esa situación jurídica.

Emma Coronel Aispuro (Reuters )

Libertad condicional ha sido obstáculo para que Emma Coronel consiga trabajo, asegura su abogada

Mariel Colón, abogada que representa a Emma Coronel, reveló por qué se solicitó el fin de la libertad de condicional de la esposa de “El Chapo”.

De acuerdo con Mariel Colón, la libertad condicional ha sido un obstáculo para la reinserción laboral y vida laboral de Emma Coronel.

La aboga indicó que Emma Coronel ha perdido trabajo debido a que las ofertas que le llegan son de “un día para otro” y ella no puede

Pese a las intenciones de poner fin a su libertad condicional, todavía no hay fecha para la resolución a la solicitud de Emma Coronel Aispuro.

Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán (@emma.coronel.official / X )



