Gaby Spanic lloró en video tras los sismos que sacudieron a Venezuela y que ha dejado más de 235 muertos y 1,520 heridos.

El miércoles 24 de junio se registraron dos terremotos en Venezuela y varios famosos se han pronunciado por la situación.

La actriz Gaby Spanic es venezolana y mostró su dolor tras ver los graves daños que dejó el sismo en su país.

Gaby Spanic rompe en llanto tras sismos que sacudieron a Venezuela

Tras el sismo de Venezuela, Gaby Spanic compartió varias historias en Instagram donde asegura que ella presintió que algo malo ocurría en su país.

“Ha sido un desastre natural muy fuerte. Veo imágenes, oyendo viendo y hablando con muchos hermanos venezolanos, ha sido muy duro” Gaby Spanic

Gaby Spanic rompió en llanto y pidió a sus seguidores orar por Venezuela, quien ha enfrentado una dura situación económica y social desde hace varios años.

La actriz asegura que ha tenido premoniciones sobre lo que ocurriría en el mundo y hace un mes soñó que ocurría un tsunami, pero no sabía en qué lugar.

“He tenido muchos sueños, revelaciones, pero yo me quedo guardada”, aseguró Gaby Spanic.

Asimimo, mencionó que Venezuela no cuenta con los recursos para enfrentar desastres naturales de este tipo, por lo que será complicado el proceso para rescatar a las personas.

Gaby Spanic pide solidarizarse con Venezuela tras los sismos

Las reflexiones de Gaby Spanic sobre lo ocurrido en Venezuela continuaron con una petición para que el mundo se solidarice con su país.

Así, pidió a otros países que envíen equipo y ayuda humanitaria para ayudar a las personas afectadas por los sismos.

“Le hago un llamado al mundo entero a que nos ayuden a tener paz y ayudar a tanta gente que ha perdido su hogar” Gaby Spanic

También pidió a los venezolanos que ayuden a encontrar a los desaparecidos entre los escombros: “Que nos ayuden a salvar vidas mis hermanos venezolanos”.

Gaby Spanic (Instagram/@gabyspanictv)

Hasta el momento continúan las labores de rescate en Venezuela y reportan zonas con personas atrapadas, por los celebridades originarias de este país han usado sus redes sociales para ayudar a la distancia.