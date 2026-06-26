La televisión venezolana está de luto por la muerte de Yorgelis Delgado, recordada integrante de El Club de los Tigritos, quien murió junto a su madre tras quedar atrapadas bajo los escombros de un edificio en La Guaira durante los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

De acuerdo con reportes de equipos de rescate y medios locales, la hija de la actriz y su esposo lograron ser extraídos con vida del inmueble conocido como Coral Beach en Venezuela; la menor sufrió heridas, pero permanece estable

Muere Yorgelis Delgado, estrella de El Club de los Tigritos, tras terremoto en Venezuela; rescatan con vida a su hija

Se ha reportado la muerte de la actriz Yorgelis Delgado y su madre, víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio; aunque se reporta que su hija y esposo lograron ser rescatados con vida.

Yorgelis del Carmen Delgado Escalona nació el 15 de diciembre de 1982 en La Guaira y se convirtió en una de las figuras infantiles más queridas de Venezuela durante la década de 1990.

Esto especialmente por su participación en El Club de los Tigritos en Venezuela, la consolidó como actriz, bailarina y animadora junto a Roxana Chacón, Estefanía López y Tyanny Santos.

Además del exitoso programa de Venevisión, Yorgelis Delgado formó parte de producciones como:

Súper Sábado Sensacional

Rugemanía y Atómico

Entre tú y yo

Muere la actriz Yorgelis Delgado tras los terremotos en Venezuela (Especial )

La desaparición de Yorgelis Delgado fue reportada inicialmente tras el sismo que sacudió a Venezuela, pero horas después las autoridades y vecinos confirmaron el hallazgo sin vida de la actriz y de su madre.

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida y solidaridad por parte de seguidores y figuras públicas en Venezuela, quienes se han solidarizado con familiares, amigos y víctimas de los sismos que ocurrieron en el país.

Hasta el momento, los terremotos registrados en Venezuela han dejado cientos de víctimas, miles de heridos y un amplio operativo de emergencia en las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira.