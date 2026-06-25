La influencer Ary Tenorio recurre al poder de las redes sociales para sumarse a la búsqueda de personas desaparecidas tras los dos terremotos que el pasado miércoles se registraron en Venezuela.

De acuerdo con cifras oficiales del gobierno de Delcy Rodríguez, los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que se registraron el 24 de junio en Venezuela, dejaron:

164 muertos

971 heridos

Miles de personas desaparecidas.

Por lo que vía Instagram, donde a Ary Tenorio la siguen más de 5 millones de personas, la también modelo compartió imágenes de personas cuyas familias no logran contactarlas.

La novia de Luisito Comunica, de 35 años de edad, no solo publicó fotografías también información así como teléfonos donde gente puede contactarse para proporcionar datos que contribuyan a su localización.

Personas desaparecidas tras terremotos en Venezuela (@arianny.tenorio / Instagram)

Personas desaparecidas tras terremotos en Venezuela (@arianny.tenorio / Instagram)

Cabe mencionar que Ary Tenorio, de 30 años de edad, nació en Barcelona, la capital del Estado Anzoátegui en Venezuela, país que abandonó en 2016 debido a la difícil situación socioeconómica y la paralización de sus estudios universitarios.

Al enterarse de la tragedia de proporciones todavía desconocidas se solidarizó con gente de su país natal; comenzó a difundir reportes de personas desaparecidas.

Ary Tenorio, influencer. (@ArisitaTenorio)

Habilitan página web para la localización de desaparecidos en Venezuela

La página desaparecidosterremotosvenezuela.com surge de una iniciativa ciudadana que busca apoyar a los venezolanos en este momento de crisis tras los terremotos.

La plataforma no está afiliada a una organización de gobierno o partido político.

A través de ella se pueden realizar reportes sobre personas desaparecidas tras los fuertes sismos registrados en Venezuela.

En las primeras horas de este 25 de junio se tenía un registro de 23 mil 34 personas reportadas como desaparecidas de las cuales:

22 mil 100 siguen sin contacto

934 fueron localizadas a salvo

Conforme avanzan las horas, las cifras continúan cambiando.