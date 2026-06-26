El Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) confirmó la muerte de los integrantes de la banda Van Der Dijs tras los sismos ocurridos en Venezuela el 24 de junio de 2026.

Manuel van Der Dijs (vocalista) Gabriel Gómez (guitarrista) XanderHernández (bajista) Abraham Foucault (baterista)

La muerte de los cuatro integrantes generó conmoción entre los seguidores de Van Der Dijs, quienes expresaron mensajes de condolencia en redes sociales.

Fundada en 2024, la agrupación —también conocida como Vanderdis— se consolidó en la escena independiente con su propuesta de rap-rock y nu-metal, destacando en el Festival Nuevas Bandas y con sencillos como “15 Minutos”, “VENPAKA” y “¿DÓNDE ESTÁN?”.

Conmoción entre los fans de Van Der Dijs tras confirmarse muerte de los integrantes

El comunicado del CCAM no tardó en generar respuesta emotivas entre los fans de Van Der Dijs por la inesperada noticia.

En redes sociales se empezaron a leer mensajes con condolencias para los familiares y amigos de la banda, mientras que otros más no podían creer la situación.

Van Der Dijs (Instagram | @ cculturalam)

La banda, fundada en 2024, logró posicionarse rápidamente dentro de la escena musical independiente gracias a una propuesta que fusionó elementos de rap-rock y nu-metal.

Conocida también por la grafía Vanderdis, consolidó su crecimiento tras participar en el Festival Nuevas Bandas, uno de los principales escaparates para artistas emergentes en Venezuela.

A lo largo de su trayectoria, el grupo lanzó varios sencillos que ganaron popularidad entre los seguidores del género, entre ellos “15 Minutos”, “VENPAKA” y “¿DÓNDE ESTÁN?”.

Estas producciones fortalecieron su presencia en la escena del rock venezolano y lo perfilaron como una de las agrupaciones con mayor proyección del circuito nacional.