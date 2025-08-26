En un segmento reciente en La Casa de los Famosos 2025, El Abelito mencionó que había participado en una película con Eduardo Yáñez.

La película de Eduardo Yáñez con El Abelito lleva por nombre, ¡Qué padre... es mi familia!, de la cual te daremos todos los detalles.

El Abelito y Eduardo Yáñez (Especial)

¿Dónde ver ¡Qué padre... es mi familia!?

Aunque no dice el nombre de ¡Qué padre... es mi familia!, El Abelito señaló que esta película con Eduardo Yáñez se puede ver en exclusiva en Vix.

El Abelito menciona que aunque su participación es de apenas un par de minutos, para él fue muy importante participar en el proyecto de ¡Qué padre... es mi familia!

¡Qué padre... es mi familia! fue estrenada en 2022, siendo lanzada directamente en la mencionada plataforma, de ahí que casi no se tenga información de la misma.

Tiene una duración aproximada de 1 hora y 27 minutos, siendo dirigida por Rodrigo Vidal.

¿De qué trata y cuál es el elenco de ¡Qué padre... es mi familia!?

¡Qué padre... es mi familia! narra la historia del matrimonio de Fello y Maritza, quienes han perdido el interés el uno por el otro y solo conviven por el bien de sus hijos.

Los problemas económicos y la vida en la Ciudad de México también han hecho mella en su relación; sin embargo todo eso cambia cuando ganan un concurso.

La trama de ¡Qué padre... es mi familia! nos lleva a un resort de lujo donde tratarán de reconectar, al mismo tiempo que compiten contra otra familia por un jugoso premio en efectivo.

Con esto esperan resolver todos sus problemas; aunque las cosas no serán tan sencillas como parecían al inicio.

El elenco de ¡Qué padre... es mi familia! es el siguiente: