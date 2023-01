RBD cortó a Alfonso Herrera de sus fotografías, luego de que el actor revelara que no formará parte de su gira ‘Soy Rebelde Tour 2023′ y ahora Poncho Herrera escribió un contundente en Twitter ¿fue una indirecta?.

A finales del 2022, algunos de los integrantes de RBD anunciaron que habría una gira de reencuentro, pero Alfonso Herrera, de 39 años de edad, no formaría parte de este regreso.

Los fans mostraron su tristeza y hubo rumores de que Alfonso Herrera no estaba en la nueva gira de RBD, porque pedía una exagerada cantidad de dinero.

Al final el actor mencionó que tiene otros proyectos de trabajo y Maite Perroni defendió a su excompañero, pidiendo que se respetara su decisión.

Los curioso surgió cuando Anahí,de 39 años de edad, compartió viejas fotografías de RBD y cortó a Alfonso Herrera de las imágenes.

Esto llamó la atención de los fans, quienes pidieron que colocara la fotografía original, mientras que otros estaban de acuerdo con esta decisión.

Quitan a Alfonso Herrera de viejas fotografías de RBD (Instagram/@anah)

Eliminan a Poncho Herrera de las fotos de RBD y el hace un comentario sobre la amistad

Alfonso Herrera ha recibido varias críticas por no regresar a RBD y su gira, pero él dejó claro que dejó atrás su faceta como cantante.

RBD sigue sus planes de la gira y ya dio a conocer las fechas, y recintos de sus conciertos.

Pero, Alfonso Herrera realizó una publicación en Twitter que desato una ola de comentarios de los fans de RBD, pues aseguran que era una indirecta para sus excompañeros.

“Los amigos se cuentan en las buenas para ver cuántos hay, y en las malas para ver cuántos quedan” Alfonso Herrera en Twitter

Las especulaciones no se hicieron esperar y los usuarios de redes sociales comenzaron a imaginar que este mensaje iba contra los integrantes de RBD.

Algunos tacharon a Alfonso Herrera de oportunista y de querer llamar la atención; otros comenzaron a reclamarle, pues quien se negó a estar en la gira de RBD había sido él.

Alfonso Herrera comparte mensaje en Twitter y aseguran que es una indirecta para RBD (Twitter/@ponchohd)

Usuarios se le van a la yugular a Alfonso Herrera

Aunque el mensaje de Alfonso Herrera pudo ser casualidad, sus seguidores aseguran que fue una indirecta para sus compañeros de RBD.

“Por eso debiste ir al reencuentro en las buenas y en las malas RBD”, “Poncho, pero no sea rencoroso. A ti te invitaron a la gira y tú no quisiste ir, no es culpa de los muchachos” y “Tú solito te pusiste la soga en el cuello por no unirte al reencuentro”.

El nuevo tour de RBD está en marcha y Alfonso Herrera está en sus propios proyectos, por lo que no habría alguna enemistad entre él y sus excompañeros.