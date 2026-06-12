El DJ y productor canadienrse, Joel Thomas Zimmerman conocido como Deadmau5 aprovechó su estadía al máximo en tierra Azteca que hasta presenció en el Estadio Banorte la victoria de México sobre Sudáfrica.

Pues tal y como el propio Deadmau5 compartió en sus redes sociales, el famosos DJ de house se lanzó a la inauguración del Mundial 2026, compartiendo la alegría euforia que se vivió en el también llamado, Estadio Ciudad de México

Deadmau5 celebra la victoria de México sobre Sudáfrica en el Estadio Banorte

Deadmau5 fue parte de la euforia por la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la CDMX, pues el canadiense se sumó a la lista de famosos asistentes al primer partido de México vs Sudáfrica.

Lugar en el que Deadmau5 cerró su paso por México tras haber sido parte de los invitados y pilotos en el cierre del rally Gumball 300 en el Monumento a la Revolución.

Durante la celebración Deadmau5 vivió con emoción la victoria de México sobre Sudáfrica en el Estadio Banorte tras un marcador 2 a 0 a favor de la selección nacional mexicana.

Momento en el que vimos a Deadmau5 aplaudiendo y sintiendo la vibra de la afición mexicana ante la victoria de México sobre Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026.

Le avientan chela a Deadmau5 durante celebraciones por la victoria de México sobre Sudáfrica en el Estadio Banorte

Deadmau5 sintió de manera literal la euforia y emoción de los mexicanos durante las celebraciones por la victoria de México sobre Sudáfrica en el Estadio Banorte, tras aventarle chela al dj canadiense.

Luego de ver en el video que compartió Deadmau5 como la emoción mexicana lo alcanzó con los festejos que hicieron volar chela por todos lados por la victoria de México sobre Sudáfrica en el Estadio Banorte para el Mundial 2026.

Fiesta que sin duda disfruto Deadmau5 y terminó agradeció una vez más su paso en el país con un ¡Viva México!