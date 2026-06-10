Deadmau5, nombre artístico de Joel Thomas Zimmerman, es un productor musical, DJ y músico canadiense considerado una de las figuras más influyentes de la música electrónica contemporánea.

Reconocido por su característico casco de ratón, el artista ha construido una exitosa carrera que abarca la producción musical, las presentaciones en vivo y el desarrollo de proyectos tecnológicos vinculados a la industria del entretenimiento.

Además, es fundador de Mau5trap Records, sello discográfico que lanzó en 2007 y desde el cual ha impulsado a numerosos talentos de la escena electrónica.

Recientemente, Deadmau5 volvió a captar la atención del público al ser anunciado como uno de los artistas que participaron en el cierre del Gumball 3000 2026 en la Ciudad de México, donde ofreció una presentación gratuita en el Monumento a la Revolución.

¿Quién es Deadmau5?

Joel Thomas Zimmerman, mejor conocido como Deadmau5, es un productor y DJ canadiense que revolucionó la música electrónica gracias a su estilo dentro del progressive house, electro house y otros subgéneros electrónicos.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, se ha distinguido por combinar innovación tecnológica, producciones complejas y espectáculos visuales de gran formato.

Entre sus principales logros destacan siete nominaciones al Grammy, cuatro premios Juno, cuatro DJ Awards y tres International Dance Music Awards.

También es uno de los pocos artistas canadienses que ha colocado múltiples canciones en el primer lugar de las listas Billboard Dance/Mix Show Airplay. Álbumes como Random Album Title, For Lack of a Better Name y 4×4=12 lo posicionaron entre los productores más importantes de la escena electrónica internacional.

¿Qué edad tiene Deadmau5?

Deadmau5 nació como Joel Thomas Zimmerman el 5 de enero de 1981 en Niagara Falls, Ontario, Canadá. En 2026 tiene 45 años de edad.

¿Deadmau5 tiene pareja?

Actualmente no se conoce una relación sentimental pública de Deadmau5. El productor estuvo casado con Kelly Fedoni desde 2017, pero la pareja anunció su separación en 2021 y posteriormente concluyó su divorcio de manera amistosa.

¿Qué signo zodiacal es Deadmau5?

Al haber nacido el 5 de enero, Deadmau5 pertenece al signo Capricornio, signo de tierra asociado con la disciplina, la perseverancia y la capacidad para alcanzar objetivos a largo plazo.

¿Deadmau5 tiene hijos?

Hasta el momento no existen registros públicos que indiquen que Deadmau5 tenga hijos.

¿Qué estudió Deadmau5?

Deadmau5 cursó sus estudios en la Westlane Secondary School de Niagara Falls, Canadá. Aunque no existen registros públicos sobre una licenciatura o estudios de posgrado, gran parte de su formación profesional fue autodidacta.

¿En qué ha trabajado Deadmau5?

Deadmau5 es conocido por su amplia trayectoria como productor, DJ y empresario dentro de la industria musical. Su carrera se ha desarrollado entre la creación de música electrónica, giras internacionales, colaboraciones con otros artistas y la gestión de su propio sello discográfico.

Entre las etapas más importantes de su trayectoria destacan: