Caifanes anunció una nueva fecha en el Palacio de los Deportes de la CDMX tras agotar boletos para el 5 de diciembre.

El concierto con escenario 360 se llevará a cabo el viernes 4 de diciembre de 2026 a las 9:00 de la noche.

La preventa comenzará el 28 de julio con Beyond, seguida de Priority y Banamex, mientras la venta general será el 31 de julio.

Los precios van desde 558 pesos en Nivel E hasta 2,170 pesos en pista.

Fecha: viernes 4 de diciembre 2026

Hora: 9:00 de la noche

Sede: Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Telonero: Sin detalles

Venta Beyond: 28 de julio 2026 a partir de las 9:00 de la mañana

Preventa Priority: 29 de julio 2026 desde las 9:00 am

Preventa Banamex: 30 de julio 2026 arrancando a las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 31 de julio a las 11:00 am

Precio de boletos:

Pista: $2,170 Nivel B: $2,046 Nivel C: $1,550 Nivel D: $806 Nivel E: $558 Personas con discapacidad: $2,046

Caifanes en el Palacio de los Deportes show 360: precios de boletos, fecha y preventa (OCESA)

Caifanes en el Palacio de los Deportes show 360: precios de boletos, fecha y preventa (OCESA)

Caifanes con show 360 en Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes se prepara para un concierto sin igual de la banda mexicana de rock Caifanes con un show completo para todos sus seguidores en escenario 360.

Para esta nueva fecha, se aplicará los 3 meses sin intereses con tarjetas Banamex en compras mayores a 3 mil pesos en boletos

Mientras que en las preventa Beyond y Priority, los tarjetahabientes Banamex tendrán que consultar sus códigos únicos en su banca electrónica, correo o vía contacto telefónico con el banco.

Recuerda que el Palacio de los Deportes esta ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.