A través de un mensaje en sus redes sociales, el DJ y productor canadienrse, Joel Thomas Zimmerman conocido mundialmente como Deadmau5 expresó haber quedado encantado con su concierto en México.

Esto tras la presentación especial que tuvo Deadmau5 como piloto y estrella invitada en el rally Gumball 300 que terminó con un concierto en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

Tanto fue el encanto para Deadmau5 con México y su público que el DJ canadiense ya prometió regresar al país

Deadmau5 encantado con México, ya quiere regresar

Con un mensaje en Instagram, es como Deadmau5 demostró haber quedado encantado con México y su público, tanto que ya quiere regresar

“Holy Shit México!!! ¡Qué lugar tan increíble para terminar el rally! Siempre recordaré esto: ¡estoy tan deseoso de volver! ¡VIVA México!" Deadmau5

Palabras con las que Deadmau5 agradeció la asistencia y la energía de los fans durante el concierto del cierre del rally Gumball 300 en el Monumento a la Revolución.

Asimismo, Deadmau5 refrendo la locura que fue su estadía en México, agradeciendo haber sido parte de los invitados en el rally Gumball 300.

Deadmau5 llegó hasta el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026

Tras su paso por el país, el músico del house, Deadmau5 aprovechó estos días para llegar hasta el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026.

Luego de dejarse ver Deadmau5 en el gran inicio de la cuesta deportiva donde disfruto de la apertura y los shows musicales del Mundial 2026, así como el primer encuentro, con el partido de México vs Sudáfrica.