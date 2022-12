Eduin Caz alarmó a sus fans, pues compartió historias desde el hospital y revela cómo va su salud ¿qué le pasó? Esto es todo lo que se sabe.

Los excesos de Edui Caz -de 28 años de edad- lo han llevado varias veces al hospital, pero esta vez el cantante de Grupo Firme se estaría sometiendo a una cirugía.

Pero la estancia de Eduin Caz estancia en el hospital no lo detuvo para comer un caldo y buñuelos, que le envió su mamá.

Eduin Caz no tomó y amaneció ‘puteado’; hubiera preferido beberse todas

El vocalista de Grupo Firme va terminar el año con una intervención quirúrgica, así lo contó Eduin Caz en una de sus historias en Instagram.

“Sí, ando hospitalizado, se me olvidó decirles. Lo que pasa es que andamos aquí en unos tratamientos, porque me voy a operar y van hacer varias operaciones, porque una cosa lleva a la otra, luego les voy a explicar más o menos lo que me voy hacer, pero ya vamos andar mejor”

Eduin Caz