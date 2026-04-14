Dagna Mata confirmó un pleito legal con el equipo de Christian Nodal tras el estreno de “Un Vals”, video musical en el que participó.

La modelo denunció el uso inadecuado de su imagen, asegurando que cuando la contrataron le dijeron que su tiempo en pantalla sería limitado, siendo hasta el día del estreno que se llevó la sorpresa de ser la protagonista de dicho material.

Esto, añade Dagna Mata, es un primer incumplimiento por parte del equipo del cantante debido a que el monto pactado no corresponde al tiempo que aparece en el corte final.

A su vez, asegura que “Un Vals” fue grabado en febrero pasado y que su pago se vería reflejado en un máximo de 30 días, pero han pasado 90 diás y sigue esperando a que le paguen por su trabajo.

Dagna Mata en "Un Vals" de Christian Nodal (Captura de video)

Equipo de Christian Nodal acosó a Dagna Mata por compartir contenido de Cazzu

Otro de los aspectos denunciados por Dagna Mata es el comportamiento por parte del equipo de Christian Nodal, sobre todo después de que finalizaran las grabaciones.

Y es que en su cuenta de Instagram, la modelo comenzó a compartir contenido musicalizado con canciones de Cazzu, exnovia del sonorense, lo que no habría gustado al equipo.

De acuerdo con Dagna Mata, personal de Christian Nodal se contactaba con ella para pedirle que borrara el contenido y no volviera a publicar nada relacionado a Cazzu.

Dagna Mata (Instagram | Dagna Mata (@dagna.kills))

La polémica tras el estreno de “Un Vals” giró en torno al parecido que usuarios en redes le encontraron entre la modelo y la cantante argentina.

Al respecto, Mata lamentó la situación y que Cazzu se vea involucrada desde comentarios comparativos entre ambas, externando más que nada respeto y admiración por ella.

Finalmente, la modelo exigió el pago por su trabajo y pidiendo que no la tachen de ser una persona “poco profesional”, asegurando que aquellos que no son profesionales al momento de trabajar son quienes inclumplen los contratos.

Por su parte, en un mensaje de redes sociales, Christian Nodal se deslindó de cualquier responsabilidad al dar a entender que él no influyó en la contratación de Dagna Mata.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso...pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes” Christian Nodal