En entrevista Dagna Mata dio nuevas declaraciones en medio de su batalla legal contra el equipo de Christian Nodal, asegurando que sabían de su parecido con Cazzu.

Al respecto, la modelo considera que el uso de su imagen fue inapropiado al dar la impresión de haber sido contratada con el fin de herir intencionalmente a terceras personas como Cazzu.

A la par, Mata denunció nuevos hostigamientos del equipo de Christian Nodal para tratar que ya no hable de la polémica.

Equipo de Christian Nodal condicionó el pago de Dagna Mara por “Un Vals”

Dagana Mata hizo una nueva denuncia dado que su aparición en el video de “Un Vals” sigue sin ser remunerada a más de dos meses de haber cumplido con su trabajo.

Por si fuera poco, el equipo de Christian Nodal le habría condicionado el pago por su trabajo debido a la publicaciones de la modelo en. Instagram.

Dagna Mata (Instagram | (@dagna.kills))

Como respuesta al uso indebido de su imagen, la modelo compartió fotos y videos del detrás de cámaras de la producción de “Un Vals”.

Solo que para llamar la atención de su caso por las condiciones contractuales y laborales que está viviendo, hizo las publicaciones con música de Cazzu.

Esta respuesta no agradó al equipo de Christian Nodal, momento en el que condicionaron su pago para que borrara todo el contenido y dejara de dar declaraciones.

Sin emnargo, para Dagna Mata esto fue una forma de protesta para que su caso no sea ignorado ante las constantes amenazas en su contra.