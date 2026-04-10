Christian Nodal estrenó “Un Vals” con un video musical protagonizado por Dagna Mata, una modelo mexicana que desató polémica por su parecido con Cazzu.

A pocas horas del estreno, la modelo tomó una postura respetuosa, lamentando que Cazzu, artista ajena al proyecto, se viera involucrada con este tipo de comparaciones.

“Honestamente me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la compare”. Dagna Mata, modelo mexicana

Finalmente, la modelo defendió su profesión, sintiéndose agradecida de poder hacer el trabajo que ama. El cual, en ocasiones, consiste en colaborar con artistas musicales como Nodal.

Christian Nodal estrena “Un Vals” y se hunde más en la polémica

En días pasados, Christian Nodal ya había anunciado el lanzamiento de una nueva canción que llevaría por título “Un Vals”.

Y es que si bien Christian Nodal no ha salido a flote de la polémica desde su compromiso con Ángela Aguilar, la aparición de Dagna Mata enfocó la recepción del video a su pasado amoroso.

Dagna Mata en "Un Vals" de Christian Nodal (Captura de video)

Desde el estreno de “Un Vals” en YouTube, los comentarios se vieron centrados en la modelo y en el parecido que guarda con Cazzu, tanto en estructura ósea como en su estilo de tatuajes.

Algunos incluso estuvieron de acuerdo en que Mata es una “mezcla” entre la cantante argentina y Ángela Aguilar por la estatura y estilo del cabello en el video musical.

Estos elementos fueron suficientes para que Christian Nodal fuera criticado al haber aceptado trabajar con una modelo parecida a la madre de su hija.

Usuarios describieron la situación como una falta de respeto para Aguilar, su actual esposa. Mientras que otros apuestan porque el sonorense no “ha podido olvidar” a Cazzu.