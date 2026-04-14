Juan Antonio Barbasán, director del video de Christian Nodal, se disculpa con Ángela Aguilar tras elegir una modelo parecida a Cazzu para el video “Un vals”.

Tras la polémica que se desató por el gran parecido con Dagna Mata, protagonista del video de Christian Nodal, el director del clip explicó por qué la eligieron.

En entrevista con De Primera Mano, Juan Antonio Barbasán explicó que Christian Nodal no estaba enterado de la elección de Dagna Mata y reveló si el cantante le reclamó.

Director del video de Christian Nodal se disculpa por la modelo parecida a Cazzu

El video de “Un vals” de Christian Nodal se grabó en España. Sobre este, el director explica que buscaron modelos mexicanas, lo cual fue complicado y terminaron eligiendo a Dagna Mata.

“Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España, que tampoco es tan fácil conseguir, nos pasaron el perfil de Dagma y por eso la elegimos, la elección fue mía por parte de dirección” Juan Antonio Barbasán, director del video de Nodal

¡Director del video de Nodal se DISCULPA con Ángela Aguilar por polémica de modelo parecida a Cazzu! Aclara si notaron el parecido con la cantante previo a la grabación #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/WjJ2LI2lco — De Primera Mano (@deprimeramano) April 13, 2026

Juan Antonio Barbasán asegura que Christian Nodal no estaba involucrado en la elección de la modelo para su video e, incluso, el clip no le fue enviado a él, si no a la disquera JG Music.

“El video no se lo entregué a Nodal, se lo entregué a JG Music” Director del video de Nodal

El director del video menciona que Christian Nodal se puso en contactó con él y la primera frase que le dijo fue: “Parece que me odias”.

Juan Antonio Barbasán descarta que haya consecuencias legales por este video o por hablar del tema, ya que no se incumplió el contrato.

“Christian nos ha dejado claro que en sus videos no se relacione nada con su vida personal, porque es algo que en redes se le machaca mucho, ha sido un error nuestro.” Juan Antonio Barbasán

Dagna Mata en "Un Vals" de Christian Nodal (Captura de video)

Director del video de Christian Nodal se disculpa con Ángela Aguilar

Juan Antonio Barbasán asegura que nunca imaginaron que el parecido de la modelo con Cazzu generara tanto escándalo, pues esa no era su intención.

Por ello, el director le envió una disculpa pública a Ángela Aguilar: “Lo único es pedirle disculpas a Ángela por si se sintió ofendida o algo por el estilo por este error”.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no se ha manifestado por el video de Christian Nodal.

El cantante fue quien compartió un mensaje donde aseguraba que él no era dueño de su imagen y tampoco de su música, dando a entender que no estaba involucrado en la creación del video.