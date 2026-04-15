Tras el escándalo, que desató el video Un Vals, la nueva canción de Christian Nodal, al parecer el cantante no mentía al asegurar que no era dueño de su nombre.

Pues según documentos, la marca de Christian Nodal está a nombre de su padre, Jesús Jaime González Terrazas.

Christian Nodal no es dueño de su nombre, sino su padre

Según la creadora de contenido de espectáculo chamonic3, Christian Nodal no mintió en decir que no es dueño de su nombre, sino su padre Jesús Jaime González Terrazas.

Esto conforme a documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en los que se precisa que desde el año pasado, 2025, Jesús Jaime González Terrazas registró la marca de su hijo Christian Nodal.

Asimismo, en este documento, no solo el padre de Christian Nodal es dueño de su nombre, sino también de los instrumentos y parte de su proyecto artístico.

Por lo que se comprobaría que la marca de Christian Nodal en decisiones, movimiento y declaraciones son manejadas por Jesús Jaime González Terrazas.

Christian Nodal se deslinda de la elección de la modelo para el video de Un Vals

La revelación de que Christian Nodal no es dueño de su nombre, sino la marca está a nombre de su padre, fue para deslindarse de la elección de la modelo para el video de Un Vals.

Luego de que diera de qué hablar la modelo del video de Un Vals, tras ser comparada por su parecido a Cazzu, ex pareja de Christian Nodal.

A lo que Christian Nodal aseguró que la decisión de elección de moldeo no fue cosa de él, destapando que no es dueño de su nombre.