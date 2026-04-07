El Malilla está dispuesto a colaborar con Christian Nodal, pues no le importa que lo quieran cancelar en redes sociales.

El cantante invitó a la violinista Esmeralda Camacho, quien también trabaja con Christian Nodal, por lo que fue cuestionado sobre si le gustaría trabajar con el cantante.

El Malilla quiere colaborar con Christian Nodal

La carrera de Christian Nodal se ha visto afectada por su polémica separación con Cazzu, por lo que sus nuevos proyectos se han visto empañados por las críticas.

A pesar de la funa, El Malilla está dispuesto a colaborar con Christian Nodal.

“Estaría encantado de tener una rola con el Nodal, la neta, admiro mucho su voz”, dijo.

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

Incluso, El Malilla mencionó que está dispuesto a colaborar con Ángela Aguilar si ella está dispuesta.

El cantante también expresó su deseo de cantar con Danna Paola, con quien trabajó el uno de sus videos musicales.

El Malilla quiere que la violinista de Christian Nodal vuelva a tocar con él

El pasado 13 de febrero fue el concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes y una de sus invitadas fue Esmeralda Camacho, la violinista que colabora con Christian Nodal.

El Malilla manifestó su deseo de volver a cantar con Esmeralda Camacho, pues cree que le “sumó mucho” a su show.