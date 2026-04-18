Gustavo Adolfo Infante segura que Christian Nodal y Ángela Aguilar se separaron tras polémica con el video “Un vals”.

Luego de que la protagonista de “Un vals” tuvieron parecido con Cazzu, trascendió que Ángela Aguilar ya no vive con Christian Nodal y viven una crisis matrimonial.

Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían separados por video de “Un vals”

Según Gustavo Adolfo Infante, sus fuentes le confirmaron que Ángela Aguilar y Christian Nodal se separaron por culpa del video de “Un vals”.

“Mis fuentes me dicen que están el día de hoy viernes 17 de abril separados Christian Nodal y Ángela Aguilar” Gustavo Adolfo Infante

El periodista no dio más detalles sobre la separación, pero aseguró que la pareja pasa por una crisis matrimonial que terminó en separación.

ÚLTIMA HORA: ¡Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían SEPAPADOS! Reveló Gustavo Adolfo Infante. ¿Todo a raíz del polémico parecido de la modelo de 'Un vals' con Cazzu?#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/BXcrwUf0uc — De Primera Mano (@deprimeramano) April 17, 2026

Hasta el momento, Christian Nodal o Ángela Aguilar no han desmentido este rumor, pero la cantante se deslindó de la polémica que hubo tras la publicación del video “Un Vals”.

En este video participa la modelo Dagma Mata, quien tiene gran parecido con Cazzu y este detalle era muy notorio.

Esta situación habría desatado una pelea entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes están a punto de cumplir dos años de matrimonio.

Los rumores de una separación se refuerzan, luego de que Christian Nodal confirmara que su boda religiosa se había postergado por el incidente que vivieron en Zacatecas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025 (Galore)

Christian Nodal pagaría millonaria cantidad por separarse de Ángela Aguilar

Tras los rumores de separación, se revivió el rumor de que Ángela Aguilar y Christian Nodal firmaron un acuerdo prenupcial.

Este contrato condicionaría a Christian Nodal a pagar más de 207 millones de pesos a Ángela Aguilar si se separan antes de los estipulado.

Pepe Aguilar ha negado que exista un contrato prenupcial entre su hija y Christian Nodal, incluso tachó esta versión de ridícula.

Mientras tanto, Christian Nodal y Ángela Aguilar no han desmentido que estén separados como asegura Gustavo Adolfo Infante.