Ángela Aguilar emitió un comunicado aclarando la postura familiar tras el escándalo que desató el último video de Christian Nodal por “Un Vals”:

“En los últimos días han circulado distintas versiones que buscan vincular a Ángela Aguilar con una conversación que no le corresponde” Comunicado de Prensa los Aguilar

El escrito hace énfasis en que la cantante se encuentra enfocada en su carrera musical, así como en su estabilidad emocional, por lo que piden no involucrarla en narrativas que “no le corresponden”.

El comunicado termina con un llamado a medios para no contribuir al acoso que está recibiendo Ángela Aguilar desde el último sencillo de Christian Nodal.

Comunicado de Prensa los Aguilar (Instagram | Prensa los Aguilar)

Ángela Aguilar salpicada por el video de “Un Vals” de Christian Nodal

Ángela Aguilar fue parte del anuncio que hizo Christian Nodal cuando anunció el estreno de “Un Vals”.

Sin embargo, lo que debía ser el lanzamiento de una nueva canción terminó trayendo de vuelta el pasado amoroso del sonorense.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram | Christian Nodal (@nodal))

Ángela Aguilar surgió en la conversación después de que usuarios concordaran en que Dagna Mata, modelo protagonista del video musical, guardaba un gran parecido con Cazzu, ex del cantante.

Las comparaciones no se hicieron esperar, por lo que la polémica crecio aún más en redes sociales junto con varias especulaciones.

En estas se llegó a señalar que Christian Nodal había contratado a propósito a una modelo igual que su exnovia argentina, Cazzu.

Fans de Ángela Aguilar salieron a defenderla, añadiendo todavía más polaridad al asunto.

La respuesta del cantante fue deslindarse de la contratación de Dagna Mata, asegurando que fue su equipo quien se encargó de esa parte de la logística.