Tras la polémica por el video de “Un Vals”, abogado de Dagna Mata explicó que en la demanda se peleará por el tipo de condiciones contractuales y laborales a las que se vio sometida su clienta.

Esto después de que el equipo de Christian Nodal contratara a la modelo como extra del video, siendo que en el corte final resultó ser la protagonista del material.

Por lo que a la falta de pago dentro del tiempo establecido, se suma que la cantidad acordada no corresponde al rol que finalmente desempeñó en la producción.

Dagna Mata denuncia al equipo de Christian Nodal por incumplimiento y mal uso de su imagen (Michelle Rojas)

Dagna Mata quiere cambiar el ángulo del escándalo por “Un Vals” de Christian Nodal

En declaraciones pasadas, la modelo ya había solicitado un alto a las comparaciones entre ella con Cazzu y Ángela Aguilar.

Y es que para Dagna Mata la polémica en la que se vio involucrada está mal enfocada, pues más allá de los romances de Christian Nodal hay un tema que no debe pasar desapercibido.

Dagna Mata (Instagram | Dagna Mata (@dagna.kills))

En entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda! Mata lanzó una declaración que fue interpretada como una crítica hacia el público y la industria musical.

Esto debido a que, señaló, lo importante no es si se parece o no a las artistas antes mencionadas, sino las condiciones laborales justas que merece como profesional.

El tema que puso sobre la mesa ya lo había planteado con anterioridad al decir que se le critica por haber aceptado trabajar para Christian Nodal.

Dagna Mata ha defendido que su rol en el video fue cumplir con un trabajo, siendo que el público está llevando la discución a un tema superficial de comparativo entre mujeres.