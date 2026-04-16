La periodista Adri Toval informó que una persona cercana a Christian Nodal reveló el apoyo que recibe Cazzu por parte de los papás de su ex, siendo ellos quienes aparentemente está financiando parte de su gira:

“La mamá se habría reunido con la antigua RP de su hijo y con gente del equipo de Cazzu para ver todo lo relacionado con la gira porque, supuestamente, los padres de Nodal estarían financiando parte de ese proyecto” Adri toval, periodista de espectáculos

La misma fuente confirmó a la periodista que Cristy Nodal sigue siendo una amiga cercana a Cazzu, a quien le tiene mucho cariño, siendo este el principal motivo por el que respaldaría a la cantante constantemente.

Todo esto a pesar de que la argentina y el sonorense continúan disputando asuntos legales por la custodia y manutención de su hija.

Sin embargo, menciona Toval, la ruptura familiar iría todavía más atrás y desde la parte profesional por supuestos malos manejos de dinero.

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

¿Ruptura definitiva o tensión temporal? El supuesto distanciamiento entre Christian Nodal y sus padres

Los rumores de una crisis familiar entre Christian Nodal y sus padres comenzaron cuando el cantante dejó de seguirlos a ellos y a su hermana en redes sociales.

El hecho desató las primeras especulaciones, las cuales acrecentaron cuando inició el proceso legal contra Universal Music.

Los padres de Christian Nodal también se vieron involucrados, pues recordemos que han sido pieza clave en el manejo de su carrera.

Jaime Nodal fungió como mánager y productor, mientras que Cristy fue parte de sus estrategias de imagen pública y decisiones profesionales.

Durante una parte del proceso legal contra la disquera, el equipo de abogados se quedó en representación de los padres, por lo que el cantante tuvo que buscar nuevos abogados.

Esto para muchos se interpretó como tensiones en la familia Nodal por intereses legales separados.

No podía faltar su compromiso y relación con Ángela Aguilar, otro de los supuestos motivos por los que la pareja habría marcado la distancia con su hijo.

Por su parte, la ausencia de ambos padres en eventos importantes de Christian Nodal sumaron a los rumores de un fuerte distanciamiento a pesar de que el cantante ha negado las especulaciones.