Christian Nodal, de 27 años, recordó uno de los primeros impulsos que tuvo al inicio de su carrera, pues reconoce que hoy en día los artistas musicales tienen otras prioridades.

“Ya todos los artistas tienen más información. Cuando yo llegué era como ‘¿dónde firmo para que me hagan artista?, firmo y ya está’“. Christian Nodal, cantante y compositor

De acuerdo con el cantante, hace casi 10 años de sus inicios en la industria jamás pensó en las cosas que tenía que considerar al firmar un contrato, pues no tenía conocimiento del tema.

Ahora, admite, es un error que las nuevas generaciones no están cometiendo, pues ya saben el tipo de acuerdos a los que llegar y tipo de cosas en las que se tienen que fijar.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Christian Nodal lamenta en lo que se ha convertido la industria musical

Otro de los aspectos que trató Christian Nodal, fue en torno a la creación de canciones y la forma en la que él no lleva el ritmo de otros artistas.

El cantante puntualizó que en la actualidad cantantes lanzan música de manera constante, algunos incluso de a dos canciones por mes.

Este escenario para Christian Nodal no es uno al que deseé ajustarse, pues prefiere tomarse su tiempo para escribir y componer .

Incluso, admitió que a veces es frustrante cuando presenta una idea de canción a algunos colegas y la primera respuesta es asegurar que será un éxito.

Al respecto, Christian Nodal expresó que son ideas apresuradas y acopladas al negocio que es la música de vender lo más que se pueda.