Jorge R. Gutiérrez abandonó la serie “Punky Duck” tras críticas por uso de IA.

El creador de El Libro de la Vida y El Tigre, Jorge R. Gutiérrez, decidió terminar con la polémica que generó al unirse al programa de IA en Amazon.

Anuncia Jorge R. Gutiérrez que abandona serie “Punky Duck” tras críticas por uso de IA

Mediante redes, Jorge R. Gutiérrez informó que no hará la serie “Punky Duck”.

El animador mexicano pidió disculpas por la controversia que generó y resaltó que su intención era destacar artistas que impulsan la inteligencia artificial.

“He decidido abandonar el programa de IA de Amazon. No haré la serie Punky Duck. Los hechos valen más que las palabras. Mi intención era dar visibilidad a artistas, tanto noveles como consagrados, tanto dentro como fuera de los estudios, que impulsan esta nueva tecnología. Mis más sinceras disculpas a quienes haya ofendido. Prometo mejorar en el futuro. Gracias por su paciencia. Me esforzaré aún más.” Jorge R. Gutiérrez

Jorge R. Gutierrez (@mexopolis)

La decisión de Jorge R. Gutiérrez viene luego de la ola de críticas que generó de parte de sus fans al anunciar que se unía a “Punky Duck”, producción animada con IA que prepara Amazon.

Recientemente, la compañía de Jeff Bezos anunció un fondo para creadores de inteligencia artificial con la intención de incentivar la herramienta en el desarrollo de películas y series.

Por tal razón, sumó a sus filas a Jorge R. Gutiérrez. No obstante, la noticia no cayó muy bien a sus seguidores, quienes se mostraron decepcionados.

En especial porque el también animador de Maya y los tres había criticado el uso de la IA en 2024.

Indicando que el ecosistema de creadores originales de animación estaba “en peligro” con la inteligencia artificial.

Tras las críticas, Jorge R. Gutiérrez decidió recular, asegurando que está aprendiendo y entendiendo la preocupación que hay por usar IA al realizar un pipeline de animación.

Sin embargo, también dejó en claro que no tolerará ataques y amenazas de las que ha sido víctima su familia en redes sociales.

“Voy a dejar los comentarios abiertos para que puedan desahogarse y, con suerte, sentirse mejor. Cualquier amenaza de muerte será denunciada. Cualquiera que amenace a Sandra y a mi hijo Luka también será denunciado. Pueden venir a por mí todo lo que quieran y necesiten, pero dejen a mi familia en paz.” Jorge R. Gutiérrez