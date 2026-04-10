La creadora de contenido Dagna Mata es una influencer y modelo mexicana que participó en el video musical “Un Vals” del cantante Christian Nodal.

Ha construido su carrera principalmente en plataformas digitales, donde comparte contenido de moda, estilo de vida y tendencias.

¿Quién es Dagna Mata?

Dagna Mata es una influencer y modelo mexicana que ha destacado por su presencia en redes sociales y su incursión en proyectos audiovisuales, particularmente en la industria musical reciente.

Dagna Mata (Instagram | Dagna Mata (@dagna.kills))

¿Cuántos años tiene Dagna Mata?

No existe información pública confirmada sobre la edad exacta de Dagna Mata.

¿Quién es el esposo de Dagna Mata?

No hay registros públicos que confirmen que Dagna Mata esté casada o tenga una relación formal conocida con alguna figura pública o privada.

¿Qué signo zodiacal es Dagna Mata?

El signo zodiacal de Dagna Mata no ha sido revelado públicamente, debido a la falta de datos confirmados sobre su fecha de nacimiento.

Dagna Mata (Instagram | Dagna Mata (@dagna.kills))

¿Quiénes son los hijos de Dagna Mata?

Hasta el momento, no hay información que indique que Dagna Mata tenga hijos o haya compartido detalles sobre una familia propia.

¿Qué estudió Dagna Mata?

No se han difundido datos oficiales sobre la formación académica de Dagna Mata.

¿En qué ha trabajado Dagna Mata?

Dagna Mata ga desarrollado su carrera como influencer y modelo digital, además de participar en producciones musicales como “Un Vals”, lo que fortaleció su presencia en el entretenimiento.

Además de Christian Nodal, Dagna Mata también ha aparecido en videos musicales de artistas como:

Nicki Nicole

Kenia Os

DJ Jaro

Selene