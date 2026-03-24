Iván Aguilera es el heredero universal de Juan Gabriel tras casi 10 años de procesos para impugnar su testamento.

Juan Gabriel hizo su testamento en 2014 y tras su muerte el 26 de agosto de 2026, se confirmó que había dejado su patrimonio y legado a su hijo, Iván Aguilera.

¿Quién es Iván Aguilera? Hijo y heredero universal de Juan Gabriel

Iván Gabriel Aguilera Salas es el único hijo biológico de Juan Gabriel, quien nació tras una fertilización in vitro con Laura Salas.

El hijo de Juan Gabriel es el único heredero y representante legal de su legado musical.

Juan Gabriel y su hijo, Iván Aguilera (Instagram/@simona_aguilera)

¿Qué edad tiene Iván Aguilera?

Iván Aguilera nació el 1 de enero de 1988; actualmente tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Iván Aguilera?

Iván Aguilera está casado con Simona Hackman.

¿Qué signo zodiacal es Iván Aguilera?

Iván Aguilera es Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Iván Aguilera?

Iván Aguilera es padre de tres hijos:

Florentina Aguilera Hackman

Iván Alberto Aguilera Hackman

Elijah Jedidiah Aguilera

Iván Aguilera y su esposa, Simona Aguilera (Instagram/@simona_aguilera)

¿Qué estudió Iván Aguilera?

Iván Aguilera estudió administración de empresas.

¿En qué ha trabajado Iván Aguilera?

Iván Aguilera el encargado de coordinar los conciertos de Juan Gabriel y posteriormente se convirtió en el heredero universal del cantante.

Actualmente, Iván Aguilera es quien autoriza los proyectos que se pueden realizar usando la imagen o legado musical de Juan Gabriel.

Iván Aguilera, hijo y heredero universal de Juan Gabriel. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Iván Aguilera es el heredero universal de Juan Gabriel

Un mes después de la muerte de Juan Gabriel se leyó su testamento y dejó como heredero universal a Iván Aguilera, lo que provocó que sus familiares iniciaran un proceso legal.

Alfonso Aráez, abogado de Iván Aguilera, reveló que la familia de Juan Gabriel inició 10 denuncias civiles y 10 penales por el testamento del cantante.

La familia de Juan Gabriel buscó impugnar el testamento y aseguraban que el documento, así como la firma era falsa.

La fiscalía realizó análisis al documento y se confirmó que el testamento, así como la firma eran reales.

Por lo que se confirmó que Iván Aguilera es el único heredero de Juan Gabriel y sueño de su legado artístico.