José Luis Slobotzky -de 36 años de edad- y Ricardo Pérez dicen que hay una campaña de desprestigio en su contra tras la denuncia de Jesica Bustos.

El lunes 24 de noviembre, el abogado Guillermo Pous compartió un comunicado para revelar que los conductores de La Cotorrisa contrataron sus servicios tras la difusión de información falsa.

Slobotzky y Ricardo Pérez demandarán a quien “vulnere sus derechos”

En septiembre de 2025, Jessica Bustos -de 36 años de edad- denunció por acoso sexual a Ricardo Pérez -de 31 años de edad- y Slobotzky por un video realizado en febrero.

Tras esta denuncia, Ricardo Pérez y Slobotzky aseguran que han sido blanco de una campaña de desprestigio, donde han “lesionado su honor, reputación e imagen”.

Guillermo Pous detalló en su comunicado, que los conductores de La Cotorrisa buscarán la protección de sus derechos tras la difusión de información falsa, imprecisa o deliberadamente tendenciosa.

La Cotorrisa acusa a la prensa de crear una campaña de desprestigio en su contra (X/@@anamaalvarado)

“Los servicios de esta firma han sido contratados por los señores José Luis García Slobotzky y Ricardo Pérez Becerra, con el propósito de atender diversas situaciones relacionadas con la protección de sus derechos fundamentales” Guillermo Pous

El abogado de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky acusan a la prensa de desprestigiarlos y difundir rumores sobre ellos, bajo el argumento de “prensa signa”.

“(...) Algunas de sus expresiones han excedido los límites legítimos del derecho a informar u opinar, generando un impacto negativo severo en su esfera personal y profesional” Guillermo Pous

Los integrantes de La Cotorrisa denuncian que han sido víctimas de mediática y exigen a los medios que paren los ataques en su contra.

La Cotorrisa (Instagram/@lacotorrisa)

¿Slobotzky y Ricardo Pérez demandarán a la prensa?

El comunicado de Guillermo Pous no menciona que vaya a proceder legalmente contra algunos medios por hablar de Ricardo Pérez y Slobotzky.

Pero exhortan a los medios a dejar de difundir rumores y dejen de censurar la “libertad de expresión” de los integrantes de La Cotorrisa, quienes hicieron una parodia de los programas de espectáculos.

Por lo pronto, Jessica Bustos confirmó la denuncia con Slobotzky y Ricardo Pérez, por lo que prometió dar detalles del caso cuando se acabara de integrar la carpeta de investigación.

Slobotzky y Ricardo Pérez no han hablado de la denuncia en su contra y si ellos piensas proceder en contra de Jessica Bustos.