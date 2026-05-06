Cazzu vivió una experiencia paranormal con su hija Inti: “Yo me acuerdo y me da miedo”, reveló la cantante en el programa El lado B de MTV.

La cantante de 32 años de edad reveló una experiencia paranormal que vivió con Inti, quien le pidió que sacara de su cuarto a “un señor” y al parecer se estaba refiriendo a un fantasma.

Cazzu narra experiencia paranormal que vivió con su hija

A sus 2 años, Inti ha mostrado tener dotes musicales y tal parece que también puede percibir cosas que no pertenecen a esta mundo. Así lo narró Cazzu en el programa El Lado B.

Cazzu contó que un día su hija le pidió que sacara de su cuarto a un señor; la cantante escuchó la petición con miedo, pues no había nadie más en su casa.

“Mi hija me pidió que fuera a su cuarto a sacra al señor que estaba y eso, me cagué todo. Yo me acuerdo y me da miedo. Hace poquito fue, era domingo, super tranquilo (…) me dijo: ‘Mamá, mamá, hay un señor en el cuarto’” Cazzu

La cantante dice que sintió terror cuando su hija le habló de un ente desconocido y temía que algo se le apareciera de sorpresa.

“Respiré profundo y le dije, ‘¿En dónde?’ Legué y dije, ‘yo voy a ver algo’.” Cazzu

Cazzu reveló que vio con miedo el lugar donde su hija estaba señalando al supuesto señor.

La cantante no sabía cómo reaccionar o cómo “correr” al señor que veía su hija, por lo que solo pidió al ente que se fuera.

“Yo dije, ‘bueno, te tienes que ir con todo respeto señor, se tiene que ir porque este es el cuarto de mi hija, te tienes que ir y por favor no vuelvas’.” Cazzu

Cazzu celebra el cumpleaños Inti sin Christian Nodal (Instagram cazzu / Instagram cazzu)

Fans de Cazzu aseguran que el “fantasma” que asustó a Inti era Nodal

Cazzu menciona que el suceso paranormal ocurrió hace poco tiempo, pero también trató de encontrarle un lado lógico y cree que pudo ser parte de la imaginación de su hija.

Aunque menciona que Inti le dijo que el “hombre de su cuarto era malo”, por lo que no descarta que haya sido un momento paranormal: “Yo estaba muy asustada”

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales aprovecharon la anécdota de Cazzu para burlarse de Christian Nodal, asegurando que él era el hombre que había visto su hija.

Pero como no lo conoce por la falta de convivencia, la niña lo confundió con un fantasma o que el ente la visitaba más que su padre.