La Justicia de Jalisco admitió la demanda que Christian Nodal -de 26 años de edad- interpuso en noviembre contra Cazzu, pese a que la cantante y la niña viven en Argentina.

El magistrado confirmó que la demanda ya fue legalmente admitida y se encuentra en proceso para notificárselo a Cazzu, de 32 años de edad.

Magistrado revela que demanda de Christian Nodal contra Cazzu fue admitida por la justicia de Jalisco

El pasado 4 de noviembre, Christian Nodal interpuso una demanda en contra de Cazzu en Jalisco relacionada con su hija en común.

En Despierta América, el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, confirmó que la demanda fue admitida.

“Se admite aquí en Jalisco y se verificó que corresponda en todo caso darle entrada aquí, por lo menos de manera inicial. El juez sí aceptó la demanda al considerar que sí existen elementos legales para ello” José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco

A pesar de que la ley de Jalisco establece que los juicios donde hay menores de edad deben llevarse a cabo donde vive el menor, la demanda de Nodal fue admitida aún cuando su hija vive en Argentina.

José Luis Álvarez Pulido destacó que en este caso, el juez fundamentó sus razones por las cuales consideró viable que se aceptará la demanda.

Sin embargo, se negó a revelar cuáles fueron.

“Hay un tema específicamente de fondo, yo me encontraría, digamos imposibilitado para informarlo de una manera puntual en un medio de comunicación. El juez que recibió el caso, argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable” José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco

La periodista Ahtziri Cárdenas Camarena de Despierta América reveló que los abogados de Christian Nodal se negaron a dar declaración al respecto.

La defensa argumentaron “secrecía procesal y el interés superior de la niñez y protección de sus datos e intimidad” de la hija de los cantantes.

Inti, hija de Cazzu (Cortesía)

¿Qué pide Christian Nodal en la demanda que interpuso contra Cazzu en Jalisco?

El magistrado José Luis Álvarez Pulido señaló que en la demanda Christian Nodal solicita tres cosas principalmente:

Establecimiento de un régimen de custodia de la menor con el objetivo de definir de manera formal los alcances legales de la responsabilidad parental Convivencias con la menor para preservar el vínculo entre los consanguíneos Se fije la pensión alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio

“Buscar un régimen en cuanto a la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver con convivencias para desde luego mantener ese lazo afectivo, y entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio” José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco

De acuerdo con el magistrado, la demanda se encuentra en proceso de notificar a Cazzu por canales diplomáticos hasta Argentina .

Será hasta el 2026 cuando Cazzu sea notificada del proceso legal que enfrentará en México, debido a que los juzgados se encuentran actualmente en periodo vacacional.

José Luis Álvarez Pulido se dijo “imposibilitado” de revelar más detalles de la demanda, pues señaló que al tratarse de una menor “la ley mexicana y tratados internacionales se lo impiden”.

Asimismo, informó que durante todo el proceso se tiene prohibido mencionar el nombre de la menor , como parte de las medidas de protección a su identidad y derechos.

Además de que cualquier persona o medio que incurra en esta falta podría enfrentar una demanda por daño moral y posibles responsabilidades penales al tratarse de un tema que involucra a una menor de edad, la hija de Christian Nodal