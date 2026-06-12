México.- La pelota ha comenzado a rodar, y para dar pie a la inauguración de este esperado evento, un pletórico espectáculo se vivió en la cancha del histórico Estadio Azteca y el cantante venezolano Danny Ocean se convirtió en uno de los protagonistas de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial.

Ante miles de aficionados en el recinto y millones de espectadores alrededor del mundo, el intérprete de “Me Rehúso” llevó el ritmo latino al arranque de la máxima fiesta del futbol internacional.

La participación de Danny Ocean formó parte de un espectáculo multicultural diseñado para reflejar la diversidad de los tres países anfitriones del torneo: México, Estados Unidos y Canadá además de la pasión por el fútbol. Compartiendo cartel con artistas de talla internacional como Maná, Shakira y J Balvin, el venezolano aportó una de las actuaciones más espectaculares de la tarde.

Desde el Estadio Azteca, el cantante ofreció una actuación cargada de energía y optimismo, acorde con el espíritu festivo de una Copa del Mundo que promete romper récords de audiencia y asistencia. Ataviado en un atuendo urbano color vinotinto y acompañado de bailarinas inspiradas en el folclor latino, su participación fue ampliamente celebrada por sus seguidores, quienes destacaron el orgullo de ver a un artista venezolano formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Un himno para la pasión futbolera

La presencia de Danny Ocean en la ceremonia no fue casualidad. Días antes del inicio del torneo, el cantante había lanzado “Partidazo”, una canción incluida en el álbum oficial del Mundial 2026 y concebida como una celebración de la pasión, la hermandad y la emoción que genera el fútbol alrededor del mundo.

Gracias a este proyecto, el venezolano se sumó a una selecta lista de artistas internacionales que han formado parte de la banda sonora de las Copas del Mundo, consolidando su crecimiento como una de las figuras más influyentes del pop latino contemporáneo.

Una vitrina global para la música latina

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 marcó el comienzo de una edición histórica del torneo, la primera organizada de manera conjunta por tres países y con la participación de 48 selecciones nacionales. En este contexto, la actuación de Danny Ocean sirvió como una plataforma de alcance global para la música latina y venezolana.

Danny Ocean además aprovechó el momento para revelar su próximo material discográfico, el próximo 18 de junio, un EP llamado “babylona blue”, del cual ya se encuentra disponible el primer sencillo “Desahógate” en colaboración con Ryan Castro.

Con esta presentación, Danny Ocean añade un nuevo capítulo a su trayectoria internacional y reafirma el alcance global de su música, llevando el nombre de Venezuela a uno de los escenarios más emblemáticos del deporte mundial.