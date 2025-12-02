Jaime González Terrazas es el productor y papá de Christian Nodal, acusado de la presunta falsificación de contratos en la demanda de Universal Music.

A pesar de que una juez decidió no vincular a proceso a Christian Nodal y sus papás, el proceso continúa por lo civil y Universal Music insiste en el caso penal.

¿Quién es Jaime González Terrazas? El papá y productor de Christian Nodal

Jesús Jaime González Terrazas es un músico y productor originario de Sonora, conocido por su trabajo con Christian Nodal.

El productor musical es el fundador del sello JG Music, el cual ha promovido la carrera de Christian Nodal desde sus inicios.

Christian Nodal y su papá Jaime González (Instagram/@jgmusical)

¿Qué edad tiene Jaime González Terrazas?

Jaime González nació en julio de 1979; actualmente, tiene 46 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jaime González Terrazas?

Jaime González Terrazas está casado con Silvia Cristina Nodal Jiménez.

¿Qué signo zodiacal es Jaime González Terrazas?

Aunque se desconoce le día exacto del nacimiento de Jaime González Terrazas, su signo zodiacal podría ser Leo.

¿Cuántos hijos tiene Jaime González Terrazas?

Jaime González Terrazas tiene tres hijos:

Christian Nodal, de 26 años de edad

Amely González Nodal

Alonso González Nodal

Jaime González y Amely González, padre y hermana de Christian Nodal (Instagram/@ jgmusical)

¿Qué estudió Jaime González Terrazas?

No hay información del grado académico de Jaime González Terrazas.

¿En qué ha trabajado Jaime González Terrazas?

Jaime González es conocido por su trabajo como productor y promotor de la música regional mexicana.

Ha estado involucrado en la carrera de Christian Nodal desde que tenía 17 años y ha trabajado con bandas como Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

Tiene su propio sello discográfico llamado JG Music.

Jaime González y su esposo, Cristy Nodal (Instagram/@jgmusical)

Jaime González Terrazas es señalado de falsificación junto a Christian Nodal

Universal Music demandó a Christian Nodal, Jaime González Terrazas y Crusty Nodal por presuntamente falsificar 30 contratos.

El pasado 19 de noviembre se realizó una audiencia, donde una jueza determinó no vincular a proceso a Christian Nodal y sus padres.

Sin embargo, el proceso civil por la autoría de más de 30 temas entre Christian Nodal y Universal Music continúa.

Además de que la disquera apeló la decisión de la juez y buscan que Christian Nodal sí sea juzgado por la vía penal.

La jueza determinó que Christian Nodal y sus padres debían ser juzgados por falsificación, según el resultado del juicio civil.