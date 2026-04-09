En el terreno legal a Christian Nodal no le va tan bien como en su vida personal y en su carrera; Cazzu le habría ganado una disputa en relación con su hija.

De acuerdo con distintos medios de comunicación, Cazzu tiene más posibilidades de viajar a Estados Unidos con su hija Inti, fruto de su relación con Cristian Nodal.

La cantante argentina, de 32 años de edad, habría logrado obtener la visa estadounidense de la niña, de 2 años edad, por lo que únicamente lo consultará su expareja para organizar futuros viajes.

Aunque meses atrás, Christian Nodal, de 27 años de edad, desmintió negarle permisos a Cazzu para que su hija viajara al extranjero, en recientes días se ha dicho lo contrario.

Christian Nodal dice no haberse negado a firmar permisos para que su hija viaje al extranjero (Eduardo Díaz/Cuartoscuro)

Javier Ceriani, asegura que en la actualidad la expareja mantiene esta pelea en tribunales.

Según el comunicador, de 55 años de edad, el cantante de música regional mexicana le negó a Cazzu, el permiso para que su hija la acompañara a su gira por Estados Unidos, razón por la que ésta optó por la vía judicial.

Julieta Emilia Cazzuchelli, su nombre real, renovó el pasaporte de la menor y posteriormente solicitó su visa.

Cazzu se acompañará de Inti en su gira por Estados Unidos

El principal interés de Cazzu por la visa estadounidense para su hija viene de la mano de su gira por Estados Unidos, organizada por Live Nation.

Cazzu junto a su hija Inti (Cortesía)

Cazzu iniciará su gira en Estados Unidos el 30 de abril, día en que Latinaje se presente en el teatro San Jose Civic en San José, California.

Latinaje Tour 2026 incluye paradas en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Texas y Houston. Concluirá el 14 de mayo de este año.

De acuerdo con Ceriani, Cazzu se acompañará de su hija, su equipo de producción y del bailarín que se rumora es su novio.

Hasta el momento se desconoce si la madre, de la llamada ‘Nena trampa’, la acompañara.

Debido a que se trata de su primera gira por Estados Unidos, la cantante está preparando un gran espectáculo en el que destacará el baile y las coreografías.