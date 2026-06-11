Mauricio Ochmann reveló que “Hasta el Fin del Mundo” confirmó su vínculo con Aislinn Derbez, de quien se separó hace 6 años.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochamann protagonizan la película romántica “Hasta el Fin del Mundo”, donde vuelven a interpretar a una pareja.

El actor acudió al podcast de Aislinn Derbez donde habló de la conexión que tuvieron durante el rodaje de la película.

Mauricio Ochmann habla del vínculo que reafirmó con Aislinn Derbez tras trabajar juntos

A pesar de su separación, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez mantienen una buena relación por su hija.

Mauricio Ochmann contó que Aislinn Derbez prometió nunca volver a trabajar con él, lo cual no se cumplió, ya que grabaron juntos la película “Hasta el fin del mundo” en 2024.

El actor expresó que su vínculo se reforzó con Aislinn Derbez tras volver a trabajar juntos.

“Creo que esta película la teníamos que hacer tú y yo (...) fue una complicidad muy bonita y creo que se siente en la película” Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann mencionó que la complicidad actoral entre él y Aislinn Derbez fue única, por lo que esta se plasmó en la película.

“Fue una complicidad muy bonita, fue muy poderoso y siento que se siente en la peli”, contó Mauricio Ochmann, quien sabe que el público podrá sentir el vínculo que existe con su exesposa.

Aislinn Derbez confesó que estaba asustada de volver a trabajar con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez confesó que sentía miedo de volver a trabajar con Mauricio Ochmann, ya que mantienen una relación tranquila.

La actriz describió “Hasta el fin del mundo” como una película romántica con toques de erotismo, lo cual la ponía nerviosa.

“Yo dije, ¿será incómodo? “, mencionó Aislinn Derbez, quien temía tener diferencias creativas con Mauricio Ochmann, ya que también es productora del proyecto.

Aislinn Derbez y Maurico Ochmann (Instagram/@aislinnderbez)

“Hasta el fin del mundo” es un reflejo de la relación que tuvo con Mauricio Ochmann, así lo reveló Aislinn Derbez.

Por su parte, el actor menciona que sintió las grabaciones de la película como un proyecto familiar, pues la química con Aislinn Derbez era real.