La pelea legal entre Christian Nodal, de 27 años de edad, y Universal Music da un nuevo giro.

Abogados que representaban a Christian Nodal en Guadalajara, dejan el caso en su totalidad. De acuerdo con la periodista Rosario Murrieta, estos han renunciado a la defensa de los padres del cantante.

“Les dimos a conocer hace unos días que los abogados de Christian Nodal, los de Guadalajara, renunciaron a defenderlo en el caso que tiene con la disquera Universal. Y sí, hoy justamente se está dando a conocer que los mismos abogados ya también renunciaron a defender a sus papás” Periodista Rosario Murrieta

Christian Nodal (Agencia México)

A través de Ventaneando, la periodista mostró documentos en los que José Luis Martín Pineda y Eric Daniel Hernández Rauda, renuncian a la defensa de Jaime González Nodal y Cristina Nodal, de aproximadamente 47 y 44 años de edad.

Hasta el momento se desconocen las causas; sin embargo, se habla de una posible estrategia legal para aplazar las fechas dentro del proceso.

Christian Nodal y sus papás, Cristy Nodal y Jaime González (Especial)

Christian Nodal sí tiene abogados para enfrentarse a Universal Music

Aunque la renuncia de la representación legal de Christian Nodal en Guadalajara, complica el panorama, el cantante no se queda desprotegido en su pelea con Universal Music.

Detrás de Christian Nodal hay dos abogados, quienes lo han representado en Ciudad de México y quienes probablemente también defiendan a sus papás.

Cabe señalar que la disputa entre el cantante de música regional mexicana y la disquera surgió en 2021, año en que el esposo de Ángela Aguilar se negó a renovar contrato así como exigió que le fueran concedidos los derechos de algunas de sus canciones.

Ante esto, Universal Music dijo ser dueño de las producciones del cantante, pero además lo acusó, junto a sus papás, de falsificar documentos y firmas en contratos.

El 24 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República judicializó a Christian Nodal y a sus padres por la presunta falsificación de documentos.

Asunto legal que, hasta el momento, no se ha resuelto.