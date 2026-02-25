Pati Chapoy se pone del lado de Christian Nodal, mientras que a Cazzu la acusó de sacar provecho profesional cada vez que protagoniza una polémica con el cantante.

“Yo no sé por qué se queja Cazzu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su ‘problemita’ o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados. No le quito el mérito que tiene con lo que hace, pero ella se ha dedicado a hacer exactamente lo que en este momento le molesta de otros” Pati Chapoy

Estas declaraciones tuvieron lugar durante una emisión de Ventaneando, donde las presentadoras estuvieron de acuerdo con Pati Chapoy.

Pati Chapoy compara a Cazzu con Libertad Lamarque

Pati Chapoy no se midió en los comentarios que lanzó contra Cazzu para defender a Christian Nodal de la polémica en curso.

Para la titular de Ventaneando, Cazzu le recuerda a Libertad Lamarque, actriz y cantante argentinomexicana.​

Cazzu, cantante. (Agencia México)

De acuerdo con la presentadora y periodista, Lamarque es recordada por ser una personalidad que solía “quejarse” públicamente de diversas situaciones personales y profesionales.

Motivo por el que hizo la comparativa entre ambas artistas de una manera considerada como despectiva:

“Ay, no, ya. Ya, ya, ya, chole. ¿Sabes lo que siento de Cazzu? Que está en Libertad Lamarque, esta actriz argentina. Y todo lloraba y todo, al fin argentina, ¡qué barbaridad!” Pati Chapoy

Entre los terribles comentarios que lanzó Pati Chapoy, destaca uno en el que aconsejaba a Cazzu en medio de la polémica.

La periodista sugirió que la cantante debería guardar silencio, así como dedicarse a cuidar a su hija y aceptar el dinero de la manutención de Christian Nodal:

“Pero Cazzu, ya quédate calladita, mamacita. Atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya. Ah, pero quiere más” Pati Chapoy

Por su parte, otras presentadoras del vespertino como Mónica Castañeda estuvieron de acuerdo con Chapoy.

En su caso, Castañeta recordó que cuando Cazzu lanzó el tema “Con otra” hubo una clara referencia a Ángela Aguilar.

Por lo que, según ella, quien debería estar molesto por las referencias personales que se hacen en la música debería ser Nodal y no ella.

Esto ya que la nueva guerra de declaraciones comenzó después de que Cazzu se mostrara en contra de una referencia musical a su ex y el abandono paterno que ejerció durante su separación.