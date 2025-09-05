Daniela Parra, de 28 años de edad, dio a conocer nuevos avances en el caso de su papá Héctor Parra.

El actor está en prisión desde 2021, acusado por su hija menor, Alexa Hoffman, de abuso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Parra dio a conocer que interpuso un nuevo amparo a favor de Héctor Parra, de 49 años de edad.

Daniela Parra confirma que sus abogados interpusieron nuevo amparo para Héctor Parra

Daniela Parra compartió un video en Instagram, con fecha del 3 de septiembre de 2025, confirmando: “Mis abogados interpusieron el amparo de mi papá”.

La actriz aseguró que aún queda “mucho camino por recorrer”, pero mantiene la fe en que todo se resolverá a favor de Héctor Parra.

Daniela Parra pidió a sus seguidores que “intencionen ese documento” y envíen buenas vibras para lograr un juicio justo.

El amparo fue presentado tras la última sentencia que redujo la condena de Héctor Parra a 12 años y 6 meses .

Daniela Parra no indicó qué buscan los abogados de su padre con el amparo.

Pero, según expertos legales, la medida busca revisar el proceso para corregir posibles violaciones a los derechos del actor.

Daniela Parra (Agencia México)

Daniela Parra es confirmada como la primera participante de La Academia VLA

Daniela Parra ha recibido buenas noticias en los últimos días, no solo en el caso Héctor Parra.

En el programa Venga la Alegría, la hija mayor de Héctor Parra fue confirmada como la primera participante de La Academia VLA.

El reality show de baile y canto se podrá ver próximamente en el matutino de TV Azteca.

“Ya soy parte de Venga la Alegría La Academia, qué emoción. Es un reto, pero vamos con todo”, comentó Daniela Parra al recibir la invitación.

La hija de Héctor Parra ya cuenta con experiencia en este tipo de reality shows.

En 2023, la joven se coronó campeona de Las Estrellas Bailan en Hoy , reality de baile emitido en el programa matutino Hoy.

Ahora, la exigencia será mayor, pues Daniela Parra tendrá que poner a prueba sus habilidades en el canto.