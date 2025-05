¿Daniela Parra no está sola? Productora de Hoy le reitera su apoyo y le pide a Sergio Mayer mostrar las pruebas que dice tener en el caso de Héctor Parra.

Luego de que se dio a conocer que Daniela Parra -de 27 años de edad- podría ser demandada, varios famosos le han mostrado su apoyo.

Tal es el caso de la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, quien señaló que se mantiene al pendiente de lo que sucede con Daniela Parra.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la productora de Hoy le reiteró su apoyo a Daniela Parra luego de que ganó Las Estrellas bailan en Hoy.

Andrea Rodríguez reiteró el apoyo que le tiene a Daniela Parra, pues consideró que ganó el reality de baile del programa Hoy porque siempre muestra la pasión que tiene.

En el video compartido por el Fernan, Andrea Rodríguez señaló que no ha hablado con Sergio Mayer -de 58 años de edad- sobre este caso, pues sabe que él tiene su punto de vista.

Sin embargo, la productora de Hoy señaló que le ha pedido a Sergio Mayer mostrar las pruebas que dice tener en el caso de Héctor Parra.

“Es un caso que nunca trato con él, porque obviamente el tiene su punto de vista, yo tengo el mío. Él dice que tiene unos videos y cosas donde tiene información y yo lo que le he pedido pues enséñenlos”

Y es que Andrea Rodríguez consideró que sería la manera en la que esta parte podría revertir la situación y contar con el apoyo de la sociedad.

En ese sentido, la productora de Hoy consideró que todavía falta por conocer mucha información en el caso de Héctor Parra.

Sobre la demanda que podría enfrentar Daniela Parra, la productora de Hoy señaló que está fuera de lugar.

Y es que una cosa es el proceso contra Héctor Parra y otra cosa es que quieran proceder legalmente contra Daniela Parra.

“A mí me parece entiendo esta parte el papá y todo esto, lo de Héctor Parra, nosotros no hemos tomado partido, pero creo que ya en este caso que quieran demandar a Dani me parece que si esta fuera de lugar”

Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy