Daniela Parra -de 28 años de edad- reaccionó a la entrevista de Ginny Hoffman sobre Héctor Parra y la llamó mentirosa.

Ginny Hoffman acudió al podcast de Ryan Hoffman y habló del caso de Héctor Parra, donde lo tachó de cobarde y de manipular a los medios junto a Daniela Parra.

Daniela Parra reacciona a la entrevista de Ginny Hoffman sobre Héctor Parra

Ginny Hoffman aprovechó el podcast de Ryan Hoffman para llamar mentiroso a Héctor Parra y desmentir que haya tratado mal a Daniela Parra.

Daniela Parra no dudó en reaccionar al podcast con una publicación en Instagram:

“Andaba muy desaparecida yo. Descansando de sí trabajar y no de andar mintiendo en podcasts” Daniela Parra

Daniela Parra reacciona al video de Ginny Hoffman (Instagram/@tamalitos_chidos)

Ginny Hoffman mencionó en YouTube que Daniela Parra le había dado la espalda a Alexa Hoffman .

“Es una mujer, no es ninguna niña y qué triste que le haya dado la espalda a su hermana”, aseguró Ginny Hoffman.

La actriz asegura que Héctor Parra y Daniela Parra han manipulado a los medios, pero no pudieron hacer lo mismo con las autoridades y por eso el actor fue declarado culpable.

Seguidores de Daniela Parra la apoyan tras las declaraciones de Ginny Hoffman

La entrevista de Ginny Hoffman provocó una ola de malos comentarios en el video de Ryan Hoffman, así como en la foto de Daniela Parra.

En contraste, los seguidores de Daniela Parra le comentaron mensajes de cariño y criticaron a Ginny Hoffman.

“La verdad está con ustedes, la mayoría de medios le creen a Héctor” y “Tu sigue brillando mi querida Dani”, fueron los comentarios.

Ginny Hoffman (Instagram/@ginnyhoffman_)

Héctor Parra fue sentenciado por corrupción de menores y abuso sexual, por lo que estará 12 años y 6 meses en prisión.

Daniela Parra insiste en la inocencia de su padre y recurrieron al recurso de amparo, con la intención de que el actor sea liberado.