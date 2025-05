Daniela Parra asegura que Héctor Parra es inocente, tras advertencia de denuncia de Alexa Hoffman

La defensa de Héctor Parra -de 49 años de edad- ha solicitado que su caso sea revisado, sin obtener resultados positivos hasta el momento.

No obstante, Daniela Parra -de 27 años de edad- cree que su papá es inocente, mientras que Alexa Hoffman le pide a su hermana no revictimizarla.

La pelea entre Daniela Parra y Alexa Hoffman -de 23 años de edad- que inició en 2021 por la acusación a Héctor Parra, está muy lejos de llegar a su final.

Una vez más, Daniela Parra sale en defensa de su papá Héctor Parra y asegura no tener tiempo para los chismes que generó el video de su hermana, Alexa Hoffman.

A través de sus redes sociales sacó las garras por su padre, según muestra el video compartido por Hoy:

“O sea, yo siempre he dicho que mi papá no es una blanca paloma como ninguno de aquí hemos sido, pero de lo que lo acusan, no, mi reina. Discúlpenme ustedes, pero no. Ya, luego vemos, cuando quieran hacer las cosas de verdad, que se hagan las cosas de verdad, chismes y esas cosas, estoy muy ocupada”

Daniela Parra