Ryan Hoffman envió un mensaje a Héctor Parra para que acepte y se resigne a su sentencia de 12 años y 3 meses por abuso y corrupción de menores.
Ginny Hoffman causó controversia tras hablar del caso de su hija en el canal de YouTube de su hermano, Ryan Hoffman, y él responde a las críticas.
Ryan Hoffman pide resignación y aceptación a Héctor Parra
Durante un encuentro con medios, Ryan Hoffman pidió que no criticaran a Ginny Hoffman, luego de que confesara que cometió un error al hablar del caso de su hija con los medios.
Ryan Hoffman defendió a su hermana, asegurando que ella no supo actuar en el caso de abuso de su hija, como le pasa a muchos familiares de víctimas de abuso.
El influencer envió un mensaje a Héctor Parra: “Espero que sea el proceso más rápido posible. Aceptación y resignación, que el día de mañana cuide más su acciones”
Critican a Ryan Hoffman por su entrevista con Ginny Hoffman
A mediados de enero, Ryan Hoffman invitó a su canal de YouTube a Ginny Hoffman, quien volvió a contar su versión del abuso que vivió su hija, Alexa Hoffman.
Ryan Hoffman fue criticado por esta entrevista, pues aseguran que era la oportunidad para confrontar a Ginny Hoffman sobre las irregularidades en el caso de Héctor Parra.
Ante esta situación, Ryan Hoffman menciona que su intención nunca ha sido confrontar a sus invitados y no lo haría con Ginny Hoffman solo por ser su hermana.
El influencer mencionó que Ginny Hoffman vivió una situación complicada tras enterarse del abuso a su hija y que él no buscaba revicitimizarla.