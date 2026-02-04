Ryan Hoffman envió un mensaje a Héctor Parra para que acepte y se resigne a su sentencia de 12 años y 3 meses por abuso y corrupción de menores.

Ginny Hoffman causó controversia tras hablar del caso de su hija en el canal de YouTube de su hermano, Ryan Hoffman, y él responde a las críticas.

Ryan Hoffman pide resignación y aceptación a Héctor Parra

Durante un encuentro con medios, Ryan Hoffman pidió que no criticaran a Ginny Hoffman, luego de que confesara que cometió un error al hablar del caso de su hija con los medios.

Ryan Hoffman defendió a su hermana, asegurando que ella no supo actuar en el caso de abuso de su hija, como le pasa a muchos familiares de víctimas de abuso.

El influencer envió un mensaje a Héctor Parra: “Espero que sea el proceso más rápido posible. Aceptación y resignación, que el día de mañana cuide más su acciones”

Ryan Hoffman sale en DEFENSA de Ginny Hoffman y manda MENSAJE a Héctor Parra#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/7WINaKaP0G — De Primera Mano (@deprimeramano) February 4, 2026

Critican a Ryan Hoffman por su entrevista con Ginny Hoffman

A mediados de enero, Ryan Hoffman invitó a su canal de YouTube a Ginny Hoffman, quien volvió a contar su versión del abuso que vivió su hija, Alexa Hoffman.

Ryan Hoffman fue criticado por esta entrevista, pues aseguran que era la oportunidad para confrontar a Ginny Hoffman sobre las irregularidades en el caso de Héctor Parra.

Ante esta situación, Ryan Hoffman menciona que su intención nunca ha sido confrontar a sus invitados y no lo haría con Ginny Hoffman solo por ser su hermana.

El influencer mencionó que Ginny Hoffman vivió una situación complicada tras enterarse del abuso a su hija y que él no buscaba revicitimizarla.