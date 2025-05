¿Héctor Parra tendría una relación sentimental con el novio de Daniela Parra? Alexa Hoffman hace fuerte revelación en medio de su conflicto con su hermana.

Alexa Hoffman -de 22 años de edad- dio a conocer que ejercería acciones legales en contra de Daniela Parra, argumentando que su hermana ha sacado beneficio económico del caso contra Héctor Parra.

Sin embargo, una reciente declaración de Alexa Hoffman sobre la vida sentimental de su hermana ha provocado que Daniela Parra -de 27 años de edad- reaccione y este fue el mensaje que le envió.

En entrevista con el canal Trending news by Monick, Alexa Hoffman insinuó que Héctor Parra -de 49 años de edad- estaría saliendo con el novio de su hermana Daniela Parra.

Las declaraciones de Alexa Hoffman sobre la vida sentimental de Héctor Parra de inmediato se viralizaron en las redes sociales por lo que llegó a oídos de Daniela Parra, quien no dudo en reaccionar.

A través de sus Instagram Stories, Daniela Parra compartió un video en el que se deja ver a lado de su novio Diego y su mascota en la cama.

En ese momento se le oye a Daniela Parra cuestionarle a su novio: “Oye, ¿qué opinas de que dicen que eres novio de mi papá?”.

Un recién despertado Diego respondió: “Ya me descubrieron”.

Daniela Parra compartió este video con el mensaje: “Buenos días por la mañana, ¡DESCUBIERTOS! Y un perrito pechocho”.

Pero Daniela Parra no se quedó ahí y es que compartió un video en el que muestra que su novio se esta cortando el pelo y escribió:

“Yo también me envidiaría con este bombón de novio. Ya por fin una desgreñadita”

De esta manera, Daniela Parra dejó en claro que se toma con un humor los chismes de un romance entre Héctor Parra y su novio.

En una entrevista Alexa Hoffman habló sobre el chisme de que Héctor Parra anda con el novio de Daniela Parra.

En su conversación, Alexa Hoffman fue cuestionada sobre su opinión respecto al novio de Daniela Parra.

En ese momento Alexa Hoffman señaló que le llegó el chisme de que Diego en realidad era el novio de Héctor Parra.

Más allá del chisme, Alexa Hoffman puntualizó que no dudaría en esta situación, lo que creó gran controversia en las redes sociales.

“Por ahí me llegó un chismecillo... Aprendí que si no tengo pruebas no hablo, pero lo voy a decir: Diego, el novio de Daniela, no es su novio, sino el de mi papá. No lo dudo”

Alexa Hoffman