Ginny Hoffman -de 52 años de edad- reveló su mayor error en el proceso contra Héctor Parra.

Han transcurrido 4 años desde la detención de Héctor Parra, acusado de corrupción de menores y abuso sexual en agravio de su hija, Alexa Hoffman.

Ginny Hoffman habla de su peor error en el proceso contra Héctor Parra

Ryan Hoffman invitó a su hermana Ginny Hoffman a su canal de YouTube, donde habló de cómo ha vivido el proceso legal contra Héctor Parra.

Ginny Hoffman reconoció que hizo mal al involucrar a los medios en el caso, el cual ha dividido opiniones.

“Cometimos un error fatal, fatal que hoy sí lo digo que cometí, puedo decir que me arrepiento, pero por algo pasan las cosas, se publicó esto en una revista” Ginny Hoffman

La actriz y Alexa Hoffman dieron una entrevista a TVNotas para hablar del abuso de Héctor Parra, lo cual generó críticas por no hacer la denuncia primero.

Ginny Hoffman menciona que se arrepiente de haber dado esta entrevista y aclara que no le pagaron por dar la exclusiva.

Aparentemente, Ginny Hoffman y Alexa Hoffman decidieron hablar del caso por las supuestas provocaciones de Héctor Parra, quien mencionaba que no le dejaban ver a su hija.

Fue así como la actriz respondió que Héctor Parra no veía a su hija “porque un papá no hace las porquerías que él hizo”.

Según Ginny Hoffman, esta declaración provocó que Héctor Parra hablara en los medios y fue cuando Alexa Hoffman decidió revelar que había sido víctima de abuso.

Ginny Hoffman (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Ginny Hoffman tacha de cobarde y manipulador a Héctor Parra

El relato de Ginny Hoffman continuó, mencionando que Héctor Parra usó de “escudo” a su hija Daniela Parra para hablar en los medios.

“Se me hizo patético y falta de pantalones del señor de no salir él a dar la cara como hombre a decir las cosas que él quería decir, a no, puso a su hija en medio, porque es lo que él hace siempre” Ginny Hoffman

Ginny Hoffman asegura que Héctor Parra manipuló a los medios y la señaló por maltratar a su hija, Daniela Parra.

“Él sabe perfectamente que todo lo que ha dicho son mentiras, sabe que la que pide la separación soy yo y sabe por qué”, dijo Ginny Hoffman sobre su expareja.

La actriz asegura que al final, el discurso de Héctor Parra no le sirvió y las autoridades fueron quienes confirmaron su culpabilidad.