Alexa Hoffman de 23 años de edad, denunció a Daniela Parra por encubrir los abusos de su papá Héctor Parra con un fuerte mensaje donde la acusa de obtener dinero a costa de su sufrimiento.

En un video que fue difundido por Sergio Mayer de 58 años de edad, Alexa Hoffman acusa a Daniela Parra de ser “un tentáculo” de su abusador, Héctor Parra.

Asimismo, señala que su hermana Daniela Parra de 27 años de edad, se está llenando los bolsillos de dinero haciendo “un show” del sufrimiento que vivió por el abuso de su papá.

Alexa Hoffman denuncia a Daniela Parra y la acusa de ganar dinero a costa de su sufrimiento

La distancia entre Alexa Hoffman y Daniela Parra por la denuncia a Héctor Parra de 49 años de edad, es cada vez más evidente, pues ahora la hija de Ginny Hoffman denuncia a su hermana.

Alexa Hoffman denuncia a Daniela Parra por el caso Héctor Parra. (X/SergioMayerb / Tomada de video)

Fue a través de un video compartido en sus propias redes sociales -que ahora son privadas- y difundido por Sergio Mayer de forma pública, que Alexa Hoffman denunció a su hermana.

La hija de Ginny Hoffman se sinceró asegurando que ella siempre ha sido la que cuida a su hermana, Daniela Parra, pero esta vez ha decidido no hacerlo más.

Y es que para Alexa Hoffman, Daniela Parra se ha convertido en “un tentáculo” de su abusador Héctor Parra cuya sentencia es de 10 años y 6 meses.

“Mi hermana se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”. Alexa Hoffman, hermana de Daniela Parra.

Ante ello, la Alexa Hoffman dijo denunciar a Daniela Parra “porque no me quedó de otra”, asegurando que está ganando dinero a costa de su sufrimiento y no lo va a permitir.

“Convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo no te hubiera hecho lo mismo”. Alexa Hoffman, hermana de Daniela Parra.

Asimismo, Alexa Hoffman leyó el mensaje de despedida que le mandó a Héctor Parra cuando tenía 15 años y donde le reprochaba tocar a ella y a Daniela Parra “de formas indebidas”.

Héctor Parra (Instagram/@hectorparrag)

La fuerte confesión que Daniela Parra le hizo a Alexa Hoffman donde le dijo que encubrirá a Héctor Parra siempre

Alexa Hoffman denunció a Daniela Parra por estar ganando dinero a costa de su sufrimiento, pero también ventiló que su hermana le dijo que encubrirá a Héctor Parra siempre.

Daniela Parra (Tomada de video )

En el mismo video, Alexa Hoffman dejó ver que Daniela Parra también es víctima de Héctor Parra, pero pese a esto, su hermana le habría dicho que siempre lo cubrirá por ser su papá.

Y es que en palabras de la sobreviviente de abuso y corrupción de menores, Daniela Parra le dijo que no importa los abusos que su papá haya cometido, ella lo defenderá.

“¿Te acuerdas cuando te dije que no era normal cómo nos trataba nuestro papá? Y tú solo me dijiste, ‘no me importa si se acuesta con niños, mujeres, hombres o perros, es mi papá’ ”. Alexa Hoffman, hermana de Daniela Parra.

Incluso Alexa Hoffman asegura que Daniela Parra ya tenía 18 años de edad, es decir, adulta y consciente, cuando Héctor Parra abusaba de ella.

“¿Se te hacía normal que tu papá se metía con tu hermana chiquita a bañarse cuando yo tenía 12 o 13 años?”. Alexa Hoffman, hermana de Daniela Parra.

Finalmente, Alexa Hoffman amenazó a Daniela Parra con hacer públicas las audiencias sobre Héctor Parra para evidenciar que su hermana y el actor mienten.