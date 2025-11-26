Alessandra Rosaldo -de 54 años de edad- se despidió de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, con un conmovedor mensaje en Instagram.

La sorpresiva muerte de Gabriela Michel generó críticas hacia la familia Derbez, luego de que los acusaran de ser insensibles por no manifestar su apoyo en redes sociales.

Alessandra Rosaldo se despide de Gabriela Michel en Instagram

Horas después de que Aislinn Derbez confirmara la muerte de Gabriela Michel, Alessandra Rosaldo compartió un mensaje en Instagram.

Alessandra Rosaldo reveló que había convivido varias veces con Gabriela Michel, por lo que lamentaba profundamente su muerte.

muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. (Especial )

Posteriormente, compartió una foto de la actriz de doblaje con el mensaje: “Descansa en paz Gaby”.

También compartió el mensaje de Vadhir Derbez donde aclaraba que el no enviar un mensaje en redes sociales a Aislinn Derbez, no significaba que no estuvieran con ella.

Alessandra Rosaldo resaltó que la familia Derbez está unida y son la red de apoyo de la famosa.

El mensaje de Vadhir Derbez fue reposteado por Aislinn Derbez, quien confirmó que su familia paterna la está apoyando en su duelo.

Alessandra Rosaldo comparte mensaje en apoyo a Aislinn Derbez (Instagram/@Alessandra)

La familia Derbez está unida tras la muerte de Gabriela Michel

Tras ser blanco de críticas por no expresar sus condolencias en redes sociales, la familia Derbez decidió compartir mensajes de amor a Aislinn Derbez.

Vadhir Derbez reveló que recibió mensajes de hate tras no manifestarse al instante por la muerte de Gabriela Michel.

Aclaró que está apoyando a Aislinn Derbez en su duelo, por lo que no iba a publicar fotos del momento.

El mensaje fue compartido por todos los Derbez para dejar claro que no estarían hablando del tema por respeto a la actriz.

Por otro lado, Aislinn Derbez pidió respeto, ya que quiere vivir su duelo en compañía de su familia.

Gabriela Michel tenía 65 años de edad y según reveló Aislinn Derbez, murió por un infarto.