Victoria Ruffo dedicó un mensaje solidario a Aislinn Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, resaltando la complejidad emocional que implica enfrentar la pérdida de una madre.

La reconocida actriz manifestó empatía hacia la hija de Eugenio Derbez, destacando que, aunque no conoció personalmente a Gabriela Michel, comprende profundamente el dolor que deja su partida.

El mensaje de Victoria Ruffo por la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Victoria Ruffo -de 63 años de edad- señaló que la ausencia materna marca un proceso difícil, por lo que envió un mensaje afectuoso deseando que Aislinn Derbez encuentre serenidad durante este complejo periodo de duelo personal.

Además, la protagonista de telenovelas subrayó que el recuerdo de Gabriela Michel permanecerá acompañando a Aislinn Derbez -de 39 años de edad- brindándole fuerza emocional en cada situación significativa que enfrente en adelante.

Muere Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez (Michelle Rojas )

La actriz reafirmó la relevancia del apoyo familiar, indicando que espera que José Eduardo Derbez -de 33 años de edad- se mantenga cercano a su hermana, incluso mientras continúa trabajando fuera de México actualmente.

Explicó que José Eduardo ya había mostrado interés por comunicarse con Aislinn, destacando el sólido vínculo que tradicionalmente caracteriza a los hermanos dentro de la familia Derbez.

La muerte de Gabriela Michel, ocurrida el 24 de noviembre, generó amplio impacto en la comunidad artística, dada su reconocida trayectoria dentro del doblaje mexicano profesional.

Sus contribuciones a cine, televisión y animación dejaron un legado importante, motivo por el cual colegas y admiradores expresaron condolencias profundas ante la noticia difundida recientemente.

Aislinn Derbez solicitó privacidad para transitar su duelo, enfatizando la importancia de procesar emocionalmente la pérdida sin exposición mediática excesiva ni presiones externas innecesarias.

Aislinn Derbez comparte cómo murió su mamá, Gabriela Michel (Aislinn Derbez )

La muestra de solidaridad de Victoria Ruffo reforzó el apoyo público hacia Aislinn Derbez, evidenciando cómo el gremio artístico mantiene unión ante situaciones complicadas relacionadas con despedidas familiares dolorosas.